F1 GP Miami 2022 liveblog: Volg de race live

Het gloednieuwe Miami International Autodrome is dit weekend de gastheer van de eerste Grand Prix van Miami in de geschiedenis van de Formule 1. De race werd vorig jaar met veel bombarie aangekondigd en ook in de aanloop naar de race werd de nodige hype gecreëerd rond het evenement. Hoewel de coureurs niet helemaal tevreden lijken met het circuit rond het Hard Rock Stadium, konden de aanwezige fans en VIP's de actie op de baan tijdens de trainingen en de kwalificatie wel waarderen. En dan ligt de 57 ronden tellende race nog in het verschiet...

Zaterdag werd de kwalificatie voor de Miami GP afgewerkt, waarbij de strijd om pole opnieuw uitdraaide op een duel tussen Ferrari en Red Bull Racing. Voor de derde keer dit seizoen kwam de Scuderia als winnaar uit de bus, want Charles Leclerc veroverde zijn derde pole van het seizoen. Teamgenoot Carlos Sainz maakte het feest compleet door de tweede tijd te rijden, maar het verschil met Max Verstappen op P3 was minimaal. Ondanks de nieuwe low downforce-achtervleugel van Ferrari lijkt Red Bull nog altijd in het voordeel op de rechte stukken. Kan Verstappen daarvan profiteren en zo zijn derde zege van 2022 boeken, of moet hij de hoofdprijs voor de derde keer dit jaar aan een Ferrari-rijder laten?

Na het sterke optreden op vrijdag zakte Mercedes op zaterdag terug tot in de middenmoot. George Russell werd zelfs in Q2 al uitgeschakeld. Teamgenoot Lewis Hamilton stootte wel door naar Q3, maar moest achter voormalig teamgenoot en huidig Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas genoegen nemen met de zesde startplek. Kan de Fin in de race ook voor een verrassing zorgen door Hamilton voor te blijven, of weet Mercedes orde op zaken te stellen? En wat kunnen AlphaTauri, McLaren en Aston Martin in de felle strijd in de middenmoot?

Deze vragen krijgen vanavond een antwoord tijdens de eerste editie van de Grand Prix van Miami. De race gaat om 21.30 uur Nederlandse tijd van start en telt zoals gezegd 57 ronden. Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.