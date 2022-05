Leclerc scoort pole voor eerste GP van Miami na foutje Verstappen

Slechts negentien coureurs begonnen aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami. Esteban Ocon was afwezig, nadat hij tijdens de derde vrije training bij de veertiende bocht in de baanafzetting was beland. Het chassis bleek na het incident gewisseld te moeten worden, waardoor de Fransman deelname aan de kwalificatie kon vergeten.

De kwalificatie was een paar minuten onderweg toen Carlos Sainz zijn Ferrari bovenaan zette met 1.30.858. Max Verstappen ging daar vervolgens echter onder met 1.30.235. De omstandigheden op de baan werden gedurende Q1 echter steeds beter. Sainz keerde terug bovenaan met 1.30.079, maar zag vervolgens teamgenoot Charles Leclerc langszij komen met 1.29.474. Verstappen verbeterde zich nog naar 1.29.836, waarmee hij drie tienden van de tijd van Leclerc zat maar sneller was dan Sainz. Sergio Perez bracht met de tweede Red Bull 1.30.246 op de klokken, wat de vierde tijd was in Q1.

Achter de Ferrari’s en Red Bulls ging de vijfde stek in de tijdentabel van hand tot hand. Lewis Hamilton bivakkeerde een tijdlang buiten de top-vijftien maar ging in de slotfase van Q1 naar 1.30.388, waarmee hij zichzelf op P5 zette. Haas F1-coureur Kevin Magnussen bleef steken op 1.30.975 en lag er daarmee af. Ook Guanyu Zhou, die nog even vijfde stond, was gezien toen er serieus gas gegeven werd op de nieuwe baan in Miami. De Chinees klaagde onderweg terug naar de pits over verkeer. Williams-coureurs Alexander Albon en Nicholas Latifi kwamen eveneens niet door Q1.

Russell komt tekort

Aan het begin van Q2 liet Leclerc zich bovenaan zien met 1.29.754, waar Sainz onder dook met 1.29.729. Verstappen ging daarop een halve seconde rapper dan het Ferrari-duo met 1.29.202. Leclerc ging vervolgens op een nieuwe set banden op pad en slaagde erin om de baan in 1.29.130 te ronden, waarmee hij de sessie bovenaan afsloot en Verstappen naar P2 verwees.

Lando Norris imponeerde door bij het zwaaien van de vlag 1.29.634 te rijden, die hem de derde positie in de tijdenlijst opleverde. Perez en Sainz eindigden door de verbetering bij Norris als vierde en vijfde in Q2. Valtteri Bottas deed het uitstekend door zijn Alfa Romeo naar de zesde tijd te brengen. Lewis Hamilton ging een fractie trager dan zijn voormalig teamgenoot en was zevende. Lance Stroll was eveneens door naar Q3, net als AlphaTauri-rijders Yuki Tsunoda en Pierre Gasly.

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso kwam een fractie tekort om door te kunnen naar het sluitstuk van de kwalificatie en start zondag als elfde. George Russell was op vrijdag nog snelste, maar kwam in de kwalificatie niet verder dan P12, waarmee er nog steeds werk aan de winkel lijkt bij Mercedes. Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo waren met de dertiende en veertiende tijd ook klaar na Q2, net als Mick Schumacher, die de vijftiende tijd noteerde.

Foutje Verstappen

Leclerc trapte Q3 af met 1.29.055, waar teamgenoot Sainz met 1.29.071 net niet aan kwam. Verstappen was op dat moment echter ook aan een goede ronde bezig. De Limburger, die vrijdag veel baantijd verloor door technische malheur, kwam in 1.28.991 over de streep, waarmee hij zijn Red Bull op P1 zette. De verschillen waren echter zeer klein. De top-drie zat binnen acht honderdsten van elkaar.

Na een korte pauze keerden de tien overgebleven coureurs terug op de baan voor hun laatste run. Leclerc en Sainz gingen achtereenvolgens paars in de eerste sector. Ook in de tweede sector ging de Monegask snelste van allemaal om daarna in 1.28.796 over de streep te komen, waarmee hij naar de eerste stek in de tijdenlijst klom. Sainz wist zijn teamgenoot niet te matchen in het tweede en derde gedeelte, maar steeg met 1.28.986 wel naar P2. Verstappen maakte een foutje bij de vijfde bocht en ging daarna van zijn gas. De regerend kampioen moet het hierdoor zondag doen met de derde startplek. Hij deelt de tweede startij in Miami met teamgenoot Perez.

Valtteri Bottas maakte indruk door zich als vijfde te kwalificeren. Met een 1.29.475 was de coureur van Alfa Romeo anderhalve tiende sneller dan Lewis Hamilton in de Mercedes. Pierre Gasly eindigde kort achter de Brit als zevende. Lando Norris, Yuki Tsunoda en Lance Stroll bezetten in Miami de achtste, negende en tiende plek op de grid.

De allereerste Grand Prix van Miami begint zondag om 21.30 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Miami