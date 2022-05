Na de eerste meters op het gloednieuwe Miami International Autodrome hebben diverse coureurs geklaagd over het gebrek aan grip op het nieuwe circuit. Op de ideale lijn zijn er geen problemen, maar die ontstaan wel zodra de rijders daar iets naast komen. Zo spinde Sergio Perez in de tweede training toen hij iemand inhaalde, terwijl Sebastian Vettel hetzelfde overkwam toen hij door anderen werd gepasseerd. Bovendien waren er in de drie trainingen drie crashes die een code rood veroorzaakten. Volgens de coureurs ligt dit aan het gebrek aan grip naast de ideale lijn, die in de race vermoedelijk ook minder grip biedt na de regen van vannacht.

Ferrari-coureur Carlos Sainz vergelijkt de situatie buiten de ideale lijn met het gevoel van het rijden op een natte baan. Hij hoopt dat de FIA naar de coureurs luistert en de aanloop naar bocht 1 grondig schoonmaakt om een startcrash te voorkomen. “Het kan bij de start heel lastig worden met de binnenste en buitenste lijn in bocht 1”, vertelt de Spanjaard. “We hebben de FIA gevraagd om ervoor te zorgen dat het circuit zo schoon mogelijk is voor de start, want we kunnen fouten gaan zien waar de coureurs geen schuld aan hebben. Het is alsof je op een droge lijn rijdt, maar naast de lijn voelt het als een nat circuit. We hebben op dat vlak dus wat hulp nodig van de wedstrijdleiding.”

Carlos Sainz verwacht dat de coureurs voorzichtig te werk gaan bij inhaalacties in Miami. Foto: Jerry Andre / Motorsport Images

Motorsport.com heeft vernomen dat de FIA begrip heeft voor het verzoek van de coureurs om bocht 1 schoon te maken, maar daar wordt geen gehoor aan gegeven. Wel wordt het circuit voorafgaand aan de race nog een keer schoongeveegd, zoals dat voor de overige sessies ook is gedaan. Ook in de race lijkt er naast de ideale lijn dus weinig grip te zijn en hoewel Sainz denkt dat inhaalacties mogelijk zijn met de lange rechte stukken, verwacht hij geen riskante manoeuvres. “Alle coureurs klaagden over het gebrek aan grip naast de lijn. Dus als je een inhaalactie wil plaatsen, moet je dat eigenlijk voor de remzone al doen. Lukt dat niet, dan zie ik niet voor me dat we acties heel laat of van heel ver gaan inzetten, omdat er zo weinig grip is.”

De situatie bij het uitrijden van de pits kan dan ook interessante situaties gaan opleveren, omdat de coureurs dan op koude banden over een lijn met weinig grip moeten rijden. Mogelijk moeten zij tegelijkertijd duelleren met coureurs die niet door de pits zijn gereden. Dave Robson, Head of Vehicle Performance bij Williams, stelt dat de coureurs het gebrek aan grip moeten accepteren, maar is wel benieuwd naar de situatie bij de uitgang van de pits. “Met auto’s die uit de pits komen wordt het lastig als je met een andere bolide strijdt. Dat hele deel van het circuit gaat interessante duels opleveren.”