F1 Miami live: Volg hier de eerste en enige vrije training

Nadat twee weken geleden de Formule 1 Grand Prix in China werd afgewerkt is het circus nu aan de andere kant van de wereld beland. Miami is het decor voor de eerste van drie Amerikaanse GP's dit jaar. De coureurs maken zich op voor opnieuw een sprintweekend. Dat betekent dat de eerste training direct de laatste van het weekend is, want later vrijdag staat de sprintkwalificatie alweer op het programma. Het is dus zaak voor de teams om de auto's snel goed af te stellen, anders valt direct de sprintkwalificatie en daarmee de sprintrace in het water.

In aanloop van het weekend ging het veel over het vertrek van Adrian Newey bij Red Bull Racing. De topontwerper was vanaf het prille begin bij de Oostenrijkse renstal betrokken en besluit nu na iets meer dan negentien jaar de deur achter zich dicht te trekken. Het is het volgende hoofdstuk in het turbulente jubileumjaar bij Red Bull, waar het achter de schermen al langere tijd rommelt. Tegelijkertijd loopt alles op de baan crescendo. In het constructeurskampioenschap leidt de formatie uit Milton Keynes en bij de coureurs is Max Verstappen de koploper. Ook in Miami staat Red Bull bovenaan de favorietenlijstjes. Dat is niet gek, want in de twee voorgaande races op de straten rondom het Hard Rock Stadium won de renstal de race glansrijk. Kan het de favorietenrol waarmaken, of staat er na de eerste training een ander team bovenaan?

De rijdersmarkt is ondertussen in volle gang. Veel coureurs beschikken over een aflopend contract en een aantal rijders moeten vechten voor zijn plek in F1. Bij Sauber moet in ieder geval een coureur vertrekken, want Nico Hülkenberg werd afgelopen week gepresenteerd als rijder voor na dit seizoen. De Duitser tekende direct een meerjarige deal, waarmee hij in ieder geval tot het begin van de nieuwe regels de Zwitserse renstal vertegenwoordigd. Het zorgt er wel voor dat Zhou Guanyu en/of Valtteri Bottas moet vertrekken, zij zijn er alles aan gelegen om in Miami goed voor de dag te komen. Schieten zij goed uit de startblokken of valt het tegen?

Wie begint er goed aan het weekend in Florida en wie valt er tegen? Vanaf 18.30 uur Nederlandse tijd komen we het te weten. Mis niets van alle actie in ons liveblog, met onder andere video's van de hoogtepunten van de sessie en updates van onze journalisten ter plekke.