Max Verstappen begint F1-weekend in Miami met snelste tijd

Net als twee weken geleden in China vindt in Miami een sprintweekend plaats. Dientengevolge hadden de coureurs maar één training om weer bekend te worden met het circuit rond het Hard Rock Stadium, dat in 2022 voor het eerst op de Formule 1-kalender prijkte, en een zo goed mogelijke afstelling te vinden voor hun auto. Het was dan ook snel druk op de baan toen de oefensessie van start ging.

Lewis Hamilton stond na enkele minuten bovenaan in de tijdenlijst door op de medium band rond te gaan in 1.31.127. Max Verstappen, winnaar van de eerste twee edities van de Miami Grand Prix, nam vervolgens over door zijn eerste ronde van de dag in 1.31.071 te voltooien. Lando Norris klaagde ondertussen dat zijn McLaren, die voor dit weekend van een aanzienlijk update-pakket is voorzien, erg zwaar naar rechts stuurde, terwijl de linkerbochten juist heel gemakkelijk gingen. Een persdame van McLaren deelde aan onder andere Motorsport.com mee dat het probleem met de stuurbekrachtiging van Norris te maken had en dus niet met de upgrades die het team had meegenomen naar de Sunshine State.

Na acht minuten kwam de rode vlag tevoorschijn voor een spin van Charles Leclerc. De Monegask klom bij de zestiende bocht behoorlijk ver op de kerbs en verloor de controle over zijn Ferrari toen hij bij het verlaten van de bocht weer op het gas ging. De auto, die in Miami voorzien is van lichtblauwe accenten, belandde in een pirouette, waarbij de achterkant rakelings langs de muur zwiepte. Leclerc probeerde zijn bolide nog terug de goede kant op te draaien, maar kwam dwars op de baan stil te staan. Hij deed hierna nog een wanhopige poging de auto te keren door naar voren en naar achteren te steken, maar al gauw gaf de koppeling er de brui aan waardoor hij uit kon stappen.

Nadat de vrije training hervat was, reed Sergio Pérez een nieuwe snelste tijd door op de medium compound 1.29.632 op de klokken te brengen. Verstappen blokkeerde kort hierna een wiel bij het aanremmen van de zeventiende bocht, waardoor hij rechtdoor de uitloopstrook opging. De sessie was halverwege toen Carlos Sainz op de harde band tot een 1.29.346 kwam, waar hij vervolgens nog vijftien duizendsten vanaf schaafde. Verstappen bleef ondertussen kampen met lock-ups bij de zeventiende bocht. Met zijn aan het begin van de training gereden tijd zakte de leider in het kampioenschap naarmate de sessie vorderde weg naar de zestiende tijd. McLaren maakte in deze fase van de training een vrij goede indruk met de tweede tijd van Norris en vierde tijd van Oscar Piastri.

Tijdens het laatste kwartier van de training gingen de coureurs met zachte banden naar buiten om zich voor te bereiden op de kwalificatie. Met negen minuten te gaan sprong Alpine-rijder Pierre Gasly naar de bovenste positie in de tijdentabel door op de soft 1.29.175 te rijden, waarna er al gauw meer rappe rondetijden volgden. Sainz heroverde de ‘top spot’ met 1.28.879, waar George Russell daar weer onder dook met 1.28.910. Bij Verstappen ging het nog steeds niet van een leien dakje. “De banden zijn veel te warm. Het is alsof ik over eieren rijd”, meldde de Limburger over de boordradio.

Pérez leek in de andere Red Bull minder problemen te ondervinden en deed een ronde in 1.28.686, die hem op P1 deed belanden. Verstappen was naar de negentiende stek gezakt, toen hij nog eens aanzette. Dit keer ging het een stuk beter bij de drievoudig wereldkampioen. De Nederlander zette een 1.28.595 neer en sloot de oefensessie daarmee bovenaan af. De verschillen bovenaan waren echter klein. Piastri klokte de tweede tijd en gaf met een 1.28.700 slechts een tiende toe op Verstappen. Sainz en Russell reden de derde en vierde tijd en zaten ook nog binnen twee tienden van de Red Bull-coureur. Lance Stroll completeerde de top-vijf door een fractie sneller te gaan dan Pérez, die hierdoor zesde kwam te staan. Dat de meesten hun beste tijd reden op banden die al een paar ronden achter de rug hadden, geeft echter aan dat er dit weekend nog meer aan zit te komen van de heren F1-coureurs.

Om 22.30 uur Nederlandse tijd gaat de actie in Miami verder met de kwalificatie voor de sprintrace.

