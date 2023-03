F1 Jeddah live: Volg de eerste vrije training

Het winnen van de eerste race is de afgelopen jaren geen garantie gebleken voor de wereldtitel, maar de dominantie van Max Verstappen en Red Bull Racing in Bahrein doet vermoeden dat er meer successen aanstaande zijn. De regerend wereldkampioen was oppermachtig in Sakhir en teamgenoot Sergio Perez maakte het feest compleet voor het Oostenrijkse team door tweede te worden. Inmiddels zijn zij in Saudi-Arabië gearriveerd, waar dit weekend de tweede race van het F1-seizoen wordt verreden. Vorig jaar pakte Perez pole-position en won Verstappen de race, iets wat zij ongetwijfeld willen herhalen in 2023. Maar hoe komen zij uit de startblokken tijdens de eerste training in Jeddah?

Nadat niemand aan Red Bull kon tippen tijdens de seizoensouverture, wordt verwacht dat het team op meer tegenstand kan rekenen in Saudi-Arabië. De lange rechte stukken zouden Ferrari bijvoorbeeld in de kaart kunnen spelen, nadat het team in Bahrein liet zien dat het goede stappen heeft gezet qua topsnelheid. De vraag is echter of de winst qua topsnelheid niet ten koste van de snelheid in de bochten is gegaan. Daar zal Ferrari tijdens de eerste training in Jeddah een antwoord op willen vinden. Tegelijkertijd moet dan ook duidelijk worden of Aston Martin zich in de strijd kan mengen na de uitstekende seizoensstart in Bahrein, en of de problemen van Mercedes specifiek waren voor het Bahrain International Circuit.

Nyck de Vries begint intussen aan zijn tweede F1-weekend in dienst van AlphaTauri. In de eerste race moest de coureur uit Uitwellingerga zijn teamgenoot Yuki Tsunoda zowel in de kwalificatie als de race voor zich dulden. Punten zaten er ook niet in, al slaagde De Vries er wel in om vanaf de negentiende startpositie nog naar de veertiende plek te rijden in de race. Wel sprak hij de verwachting uit dat de AT04 op papier beter bij het snelle stratencircuit van Jeddah past dan het circuit in Bahrein. De eerste training moet in ieder geval een indicatie gaan geven of dat ook daadwerkelijk zo is, al draait de sessie voor De Vries hoofdzakelijk om het leren kennen van het voor hem nieuwe circuit.

Wie er goed en slecht uit de startblokken komen tijdens het tweede Grand Prix-weekend van 2023 moet duidelijk worden tijdens de eerste vrije training van de GP van Saudi-Arabië. Met het onderstaande liveblog blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de sessie, met zowel tekstupdates als video's van de belangrijkste momenten.