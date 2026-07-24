2026 Formule 1 GP van Hongarije
Liveverslag en updates van de F1 Grand Prix van Hongarije - FP2
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de tweede vrije training van de Formule 1 op de Hungaroring
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Dat was het voor vandaag van onze kant - bedankt dat je ons tijdens beide trainingen hebt gevolgd!
We zijn morgen terug voor VT3 en de kwalificatie, dus schuif dan zeker weer aan!
We duiken straks wat dieper in de snelheid, en dit zou een ronde kunnen zijn waarin een tweestopper mogelijk wordt door de degradatie op het circuit.
De zware tractiezones zetten doorgaans veel druk op de achterbanden, en elke vorm van glijden door de langere bochten belast ook het bandoppervlak.
En daarmee zit VT2 erop! Hamilton en Leclerc bezorgen Ferrari een 1-2, voor Norris, Verstappen, Russell, Hadjar, Lawson, Piastri, Hulkenberg en Lindblad.
Verstappen zet een aanval in op Hamilton in bocht 1, een fraaie actie daar. Leclerc pakt ondertussen Russell in bocht 2 - meer inhaalacties dan je hier waarschijnlijk zou verwachten! Dat gezegd hebbende denk ik niet dat de auto's vooraan vechten om hun positie vast te houden...
We zitten momenteel in de fase van de raceruns, die we later op Autosport zoals gebruikelijk gaan ontleden in onze pace-analyse. Wie oogt snel? Wie oogt langzaam? Dat ontdekken we dan! Ondertussen klaagt Verstappen over een blokkerende achteras. Intussen is Hulkenberg in gevecht met Lindblad in bocht 2 - dat levert zeker nuttige data op voor een racerun!
Gasly gaat naar P13, terwijl Alonso zijn laatste ronde afbreekt. Verstappen meldt een probleem met debris en de voorvleugel.
Hamilton schuift binnen met een tweede ronde op softs en gaat naar de kop met een 1m18.729s.
Antonelli heeft een enorme lock-up in bocht 2. Die banden zijn nergens anders meer goed voor, behalve als toekomstige bandenstapel.
Leclerc klimt naar de eerste plaats met een 1.18.877, wat de Ferrari-pace tot dusver echt onderstreept. Hamilton komt slechts 0.037 tekort.
Alonso was opgeklommen naar P14, maar werd gepakt op track limits en is teruggevallen naar P17. Toch bemoedigende vooruitgang chez Aston Martin.
Bearman gaat naar P13 met zijn laatste poging. Bottas klimt naar P17, met een mooie tow van een Mercedes.
Antonelli begint aan een ronde, maar verliest de achterkant bij het insturen van de chicane van bocht 6-7 en slingert naast de baan. Hij blokkeerde opnieuw de achteras, zo lijkt het.
Lawson klimt naar de zevende plek in zijn tweede run op dezelfde softs.
De sessie wordt nu hervat, Bortoleto is als eerste de baan op. Alonso, Bottas en Antonelli volgen, terwijl de rest van het veld wat ruimte op de baan probeert te vinden.
Norris was bezig aan een snellere ronde voordat de rode vlag viel; hij zat ongeveer twee tienden onder zijn beste tijd voordat Colapinto zijn auto in de muur zette.
Gasly en Piastri moesten ook runs op softs afbreken.
Antonelli is bezig aan een ronde, maar moet die afbreken omdat Colapinto in de laatste bocht is gecrasht nadat hij de achterkant verliest.
De auto spint, hij gaat er achterwaarts in - dat is een rode vlag.
Hulkenberg gaat naar de vijfde plek, voordat Hadjar er net voorbij komt. Lawson zit zo'n twee tienden achter de Audi-coureur, terwijl Lindblad zoals verwacht terugvalt tussen zijn teamgenoot en Hulkenberg.
Russell zakt naar de vierde plek, 0.434s achter het tempo van Norris, terwijl Verstappen niet echt blij is met zijn zitpositie en vindt dat hij te veel ligt.
Het is nu tijd voor runs op de softs - Norris is nu bezig aan een ronde en hoopt eindelijk een schone run neer te zetten...
...en inderdaad, hij zet een 1m19.228s neer en gaat naar P1, 0.3s sneller dan Hamiltons tijd op de mediums.
Verstappen gaat als volgende en komt 0.193s tekort op de tijd van Norris.
Antonelli schuift nu op naar de vijfde plaats, want hij heeft wat tempo gevonden - maar hij zit nog altijd 1,1s achter de huidige richttijd van Hamilton.
Piastri komt iets dichter bij het tempo van de Ferrari's en zit nu op 1,2s van Hamiltons beste poging.
Ferrari heeft vroeg in de sessie wel de snelheid, met Leclerc die er goed voor staat om tijd te vinden op Hamilton - maar hij schoot eraf in bocht 12 na een blokkering.
Alonso toont hier de pace van de Aston Martin-updates, momenteel tussen Bearman en Perez op de tijdenlijst.
De Williams lijkt hier een handvol, terwijl Albon stuiterend door de chicane in sector twee gaat.
Russell heeft zich in de daaropvolgende ronde verbeterd, 0,887s, terwijl Antonelli meldde dat hij 'bijna twee keer was gespind'. Hem wordt gevraagd of hij de aero-balans wil aanpassen.
Norris was bezig aan een goede ronde, maar kwam in de laatste bocht op het stof terecht en verloor een hoop tijd.
"Het voelt verschrikkelijk, alsof de auto uit balans is", meldt Russell.
Piastri ging wijd in zijn eerste getimede ronde van de sessie, terwijl de achterkant van Hadjar uitbrak bij het uitkomen van de laatste bocht en hij moest corrigeren toen hij over de lijn kwam.
Leclerc blijft tweede, maar komt 0,072s tekort op Hamiltons openingsronde.
"Er voelt iets verkeerd aan de auto, het is extreem slecht. Het voelt gewoon kapot in bocht 12," zegt Gasly.
Russell gaat met zijn eerste poging naar P4, maar zit 1,7s achter de snelste tijd. Verstappen schuift daarna op naar P3.
Hamilton noteert een 1m19.648s, 0.455s sneller dan Leclercs eerste poging en slechts 0.6s langzamer dan Leclercs run op softs in VT1.
Antonelli rijdt zijn eerste getimede ronde van het weekend en gaat naar P8.
Colapinto opent met een 1m23.553s, die snel wordt verbeterd door Gasly. Lawson, daarna Hulkenberg, gaan meteen sneller in hun eerste runs.
Leclerc noteert daarna een meer representatieve poging met een 1m20.103s op de mediums en gaat voorlopig naar P1.
Inderdaad, Stroll neemt niet deel aan VT2 - volgens Aston Martin is er niet genoeg tijd om de schade te herstellen.
FP2 is nu begonnen
Daar gaan we dan, we zijn onderweg. Het lijkt erop dat Ferrari vasthoudt aan de winglets op de achtervleugel.
De auto van Lance Stroll wordt ondertussen nog steeds opnieuw opgebouwd.
Daar is Bottas en daar is Colapinto, als eersten de baan op.