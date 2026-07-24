Maleisië onderzoekt F1-race in 2026 nu plan voor Bahrein vervaagt
Nu een terugkeer naar Bahrain in oktober vrijwel onmogelijk is, onderzoekt Formula 1 andere alternatieven, waaronder Malaysia
Race winner Sebastian Vettel, Ferrari SF-15T
Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images
De Maleisische regering voert een haalbaarheidsstudie uit naar het organiseren van een lastminute Formule 1-grand prix, terwijl het conflict in het Midden-Oosten de plannen in de war blijft schoppen.
De Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran verhinderde dat F1 zijn vroege seizoensrondes in Bahrain en Saudi Arabia kon afwerken, al was er hoop dat het staakt-het-vuren van vorige maand de weg zou vrijmaken voor een terugkeer naar normaliteit - en daarmee voor een mogelijke inhaalrace van de Bahrain Grand Prix in het gat van één week tussen de races in Baku en Singapore, het eerste weekend van oktober.
Maar nu de vijandelijkheden in de regio de afgelopen weken weer zijn opgelaaid en nog verder dreigen te escaleren, lijkt het nu een kwestie van dagen voordat het plan voor Bahrain moet worden geschrapt.
In plaats daarvan is Malaysia naar voren gekomen als optie voor het tijdslot in oktober, waarbij de nabijheid van Singapore het tot een logische keuze maakt.
De Maleisische minister van Jeugd en Sport, Dr Mohammed Taufiq Johari, zei vrijdag in een verklaring dat de regering "voorlopige informatie had ontvangen over de mogelijkheid om een Formula 1-race op het Sepang International Circuit te organiseren als vervanging voor de Bahrain Grand Prix."
"Het ministerie van Jeugd en Sport voert actief gesprekken en beoordeelt het voorstel," concludeerde de verklaring.
Sepang is momenteel gastheer van de MotoGP, de belangrijkste internationale raceserie.
Foto door: Shameem Fahath / Motorsport Network
In plaats van een concreet voorstel van de F1-leiding, wordt begrepen dat F1 de verschillende logistieke vereisten heeft uiteengezet voor de lokale autoriteiten en het Sepang-circuit van Kuala Lumpur om een grand prix te organiseren. Sepang heeft sinds 2017 geen F1 meer georganiseerd, en hoewel het jaarlijks een MotoGP-ronde organiseert, zou de extra complexiteit van het organiseren van F1 nog steeds aanzienlijke werkzaamheden van de organisatoren vereisen.
De interne beoordeling van Malaysia moet de F1-leiding meer duidelijkheid geven over de vraag of Sepang al dan niet een geldige vervangingsoptie kan zijn. Maar hoewel Kuala Lumpur op dit moment de meest logische optie op tafel lijkt, bestaat ook de kans dat F1 het gat tussen Azerbaijan en Singapore niet kan vullen.
F1 heeft ook noodplannen gemaakt voor het worstcasescenario waarin de seizoensafsluitende double-header van Qatar en Abu Dhabi in gevaar komt, met een optie om uit te wijken naar het Portugese circuit van Portimao, wat een test zou zijn voordat de locatie in 2027 officieel terugkeert op de kalender.
Maar F1 vindt dat het nog tijd aan zijn zijde heeft om te beslissen over het laatste deel van zijn kalender voor 2026, waarbij F1-president en CEO Stefano Domenicali een deadline halverwege september heeft vastgesteld.
"Het is de plicht van een goede organisator of promotor om ervoor te zorgen dat er plannen klaar liggen," zei Domenicali eerder deze maand tegen Sky. "Wat het einde van het jaar betreft, is dat voor ons geregeld en de beslissing moet halverwege september worden genomen."
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Alonso geeft eerste oordeel over upgrades Aston Martin F1-auto
Newey onthult: Grote Hongarije-update "slechts eerste deel" van Aston Martin B-spec
F1 GP van Hongarije: Hamilton snelste in VT2, Colapinto veroorzaakt rode vlag
Stroll mist tweede vrije training in Hongarije na probleem met Aston Martin-ophanging
Grondig vernieuwde Aston Martin AMR26 verschijnt in pitstraat Hongarije
Het Red Bull-zitje waar niemand over praat – en waarom dat het grootste compliment is
De data achter de kritiek van Max Verstappen en Norris: Zo anders is Spa in F1 2026
Hoe Antonelli een halve seconde vond en Verstappen aftroefde in kwalificatie GP België
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties