Maleisië onderzoekt F1-race in 2026 nu plan voor Bahrein vervaagt

De Maleisische regering voert een haalbaarheidsstudie uit naar het organiseren van een lastminute Formule 1-grand prix, terwijl het conflict in het Midden-Oosten de plannen in de war blijft schoppen.

De Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran verhinderde dat F1 zijn vroege seizoensrondes in Bahrain en Saudi Arabia kon afwerken, al was er hoop dat het staakt-het-vuren van vorige maand de weg zou vrijmaken voor een terugkeer naar normaliteit - en daarmee voor een mogelijke inhaalrace van de Bahrain Grand Prix in het gat van één week tussen de races in Baku en Singapore, het eerste weekend van oktober.

Maar nu de vijandelijkheden in de regio de afgelopen weken weer zijn opgelaaid en nog verder dreigen te escaleren, lijkt het nu een kwestie van dagen voordat het plan voor Bahrain moet worden geschrapt.

In plaats daarvan is Malaysia naar voren gekomen als optie voor het tijdslot in oktober, waarbij de nabijheid van Singapore het tot een logische keuze maakt.

De Maleisische minister van Jeugd en Sport, Dr Mohammed Taufiq Johari, zei vrijdag in een verklaring dat de regering "voorlopige informatie had ontvangen over de mogelijkheid om een Formula 1-race op het Sepang International Circuit te organiseren als vervanging voor de Bahrain Grand Prix."

"Het ministerie van Jeugd en Sport voert actief gesprekken en beoordeelt het voorstel," concludeerde de verklaring.

Sepang is momenteel gastheer van de MotoGP, de belangrijkste internationale raceserie. Foto door: Shameem Fahath / Motorsport Network

In plaats van een concreet voorstel van de F1-leiding, wordt begrepen dat F1 de verschillende logistieke vereisten heeft uiteengezet voor de lokale autoriteiten en het Sepang-circuit van Kuala Lumpur om een grand prix te organiseren. Sepang heeft sinds 2017 geen F1 meer georganiseerd, en hoewel het jaarlijks een MotoGP-ronde organiseert, zou de extra complexiteit van het organiseren van F1 nog steeds aanzienlijke werkzaamheden van de organisatoren vereisen.

De interne beoordeling van Malaysia moet de F1-leiding meer duidelijkheid geven over de vraag of Sepang al dan niet een geldige vervangingsoptie kan zijn. Maar hoewel Kuala Lumpur op dit moment de meest logische optie op tafel lijkt, bestaat ook de kans dat F1 het gat tussen Azerbaijan en Singapore niet kan vullen.

F1 heeft ook noodplannen gemaakt voor het worstcasescenario waarin de seizoensafsluitende double-header van Qatar en Abu Dhabi in gevaar komt, met een optie om uit te wijken naar het Portugese circuit van Portimao, wat een test zou zijn voordat de locatie in 2027 officieel terugkeert op de kalender.

Maar F1 vindt dat het nog tijd aan zijn zijde heeft om te beslissen over het laatste deel van zijn kalender voor 2026, waarbij F1-president en CEO Stefano Domenicali een deadline halverwege september heeft vastgesteld.

"Het is de plicht van een goede organisator of promotor om ervoor te zorgen dat er plannen klaar liggen," zei Domenicali eerder deze maand tegen Sky. "Wat het einde van het jaar betreft, is dat voor ons geregeld en de beslissing moet halverwege september worden genomen."