Leclerc voor Verstappen in eerste training, probleem voor Stroll met Aston Martin B-spec

Ferrari-coureur Charles Leclerc was de snelste in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije in de Formule 1; zijn vroege richttijd bleek ruim vier tienden sneller dan Red Bull-coureur Max Verstappen en teamgenoot Lewis Hamilton.

Leclerc ging Hamilton voor in de openingsfase van de training, terwijl Ferrari zijn 'Macarena'-vleugel voorzag van een opvallende driedelige winglet bovenop de actuator, een optioneel onderdeel voor de hoge downforce-eisen van de Hungaroring.

Mercedes-coureur George Russell was de eerste die overstapte op Pirelli's zachte banden en ging slechts twee tienden sneller dan Leclerc, waarna Verstappen die tijd snel verbeterde. Russell was een van meerdere coureurs die de voorwielen blokkeerden in bocht 1, die voor dit jaar volledig opnieuw is geasfalteerd en bijzonder weinig grip aan het oppervlak bood.

Ferrari en Mercedes waren twee van meerdere teams die Hongarije-specifieke updates meebrachten, grotendeels in de vorm van extra downforce-opties voor de achtervleugel. Maar voor McLaren stond Boedapest op de ontwikkelingskalender voor een volledige herziening van de vloer, waarvan het team uit Woking hoopt dat die zijn MCL40 dichter bij Mercedes en Ferrari brengt wat betreft bochtensnelheid.

McLaren gaf de auto van Oscar Piastri aan zijn reservecoureur, regerend F2-kampioen Leonardo Fornaroli, die McLarens eigen interpretatie van Ferrari's omgekeerde achtervleugel uitprobeerde, waarvan zijn race-engineer meldde dat die "goed werkte".

Aston Martin ging nog veel verder en introduceerde wat neerkwam op een volledig nieuwe auto, met onder meer een lichter chassis, volledig nieuwe aerodynamische oppervlakken en een nieuwe achterwielophanging. Maar de eerste testsessie van het team met zijn AMR26 B-spec kreeg na 36 minuten een grote tegenslag te verwerken, toen de achterwielophanging van Lance Stroll bij het uitkomen van bocht 2 leek door te buigen, waardoor de Canadees een spin van 360 graden maakte en er een rode vlag kwam terwijl hij zijn auto parkeerde.

Lance Stroll came to a halt on track Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Na de onderbreking van negen minuten probeerde Leclerc zijn eigen richttijd van 1m19.075s te verbeteren, die de Monegask vlak voor de rode vlag had neergezet. Maar Leclerc leek in de laatste sector een defect aan de powerunit of versnellingsbak te krijgen en rolde met een kwakkelende auto de pitstraat in.

Opmerkelijk genoeg bleef Leclercs richttijd onaangetast tijdens de laatste 14 minuten onder groene vlag. Verstappen, die klaagde dat zijn Red Bull RB22 aanvoelde alsof hij met de handrem erop reed, werd tweede; zijn 1.m19.559s was bijna vijf tienden langzamer dan Leclerc.

Hamilton werd derde voor de tweede Red Bull van Isack Hadjar, die negen tienden toegaf op Leclerc. Russell eindigde als vijfde voor Audi-coureur Gabriel Bortoleto.

Fornaroli was niet de enige jonge coureur die een van de vier verplichte FP1-rookiesessies van de teams afwerkte. Frederik Vesti nam de Mercedes van kampioenschapsleider Kimi Antonelli over en reed naar de zevende tijd, gevolgd door Nico Hulkenberg en het Racing Bulls-duo Arvid Lindblad en Liam Lawson, die er samen voor zorgden dat wereldkampioen Norris buiten de top 10 bleef.

Achter de als 16e geklasseerde Fornaroli werd Toyota-protegé Ryo Hirakawa 17e in de Haas. Paul Aron pakte de 19e plaats in de Alpine van Franco Colapinto, terwijl voormalig IndyCar-topper en Cadillac-testcoureur Colton Herta zijn nieuwste kennismaking met F1-materieel kreeg en 20e werd.

Colton Herta was one of five rookies in action Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Ondanks Strolls falende ophanging maakte de B-spec van Aston Martin een voorzichtig veelbelovende start in handen van Fernando Alonso, die zich met de 13e tijd in het middenveld van de F1 bevond; zijn 1m21.550s lag tweeënhalve seconde achter de richttijd.

Na afloop van de sessie werd Carlos Sainz bij de stewards ontboden wegens het hinderen van Verstappen en vermeend onregelmatig rijgedrag, tot ergernis van de Nederlander.