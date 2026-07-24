Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Alonso geeft eerste oordeel over upgrades Aston Martin F1-auto

Formule 1
GP van Hongarije
Alonso geeft eerste oordeel over upgrades Aston Martin F1-auto

Newey onthult: Grote Hongarije-update "slechts eerste deel" van Aston Martin B-spec

Formule 1
GP van Hongarije
Newey onthult: Grote Hongarije-update "slechts eerste deel" van Aston Martin B-spec

F1 GP van Hongarije: Hamilton snelste in VT2, Colapinto veroorzaakt rode vlag

Formule 1
GP van Hongarije
F1 GP van Hongarije: Hamilton snelste in VT2, Colapinto veroorzaakt rode vlag

Stroll mist tweede vrije training in Hongarije na probleem met Aston Martin-ophanging

Formule 1
GP van Hongarije
Stroll mist tweede vrije training in Hongarije na probleem met Aston Martin-ophanging

Hungaroring geeft alle bochten officieel een naam en eert F1-legendes bij 40-jarig jubileum

Formule 1
GP van Hongarije
Hungaroring geeft alle bochten officieel een naam en eert F1-legendes bij 40-jarig jubileum

LIVE: Updates van de F1 GP van Hongarije - VT2

Formule 1
GP van Hongarije
LIVE: Updates van de F1 GP van Hongarije - VT2

Haas-teambaas: Fans krijgen met F1-regels voor 2026 geen eerlijk beeld van coureursprestaties, maar dat is op te lossen

Formule 1
GP van Hongarije
Haas-teambaas: Fans krijgen met F1-regels voor 2026 geen eerlijk beeld van coureursprestaties, maar dat is op te lossen

Waarschuwing voor Sainz na moment met Max Verstappen tijdens F1-training in Hongarije

Formule 1
GP van Hongarije
Waarschuwing voor Sainz na moment met Max Verstappen tijdens F1-training in Hongarije
Verslag vrije training
Formule 1 GP van Hongarije

Leclerc voor Verstappen in eerste training, probleem voor Stroll met Aston Martin B-spec

Leclerc sluit FP1 als snelste af bij de Grand Prix van Hongarije in de Formula 1, terwijl Aston Martins B-spec AMR26 een betrouwbaarheidsprobleem krijgt

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Bewerkt:
Charles Leclerc, Ferrari

Ferrari-coureur Charles Leclerc was de snelste in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije in de Formule 1; zijn vroege richttijd bleek ruim vier tienden sneller dan Red Bull-coureur Max Verstappen en teamgenoot Lewis Hamilton.

Leclerc ging Hamilton voor in de openingsfase van de training, terwijl Ferrari zijn 'Macarena'-vleugel voorzag van een opvallende driedelige winglet bovenop de actuator, een optioneel onderdeel voor de hoge downforce-eisen van de Hungaroring.

Mercedes-coureur George Russell was de eerste die overstapte op Pirelli's zachte banden en ging slechts twee tienden sneller dan Leclerc, waarna Verstappen die tijd snel verbeterde. Russell was een van meerdere coureurs die de voorwielen blokkeerden in bocht 1, die voor dit jaar volledig opnieuw is geasfalteerd en bijzonder weinig grip aan het oppervlak bood.

Ferrari en Mercedes waren twee van meerdere teams die Hongarije-specifieke updates meebrachten, grotendeels in de vorm van extra downforce-opties voor de achtervleugel. Maar voor McLaren stond Boedapest op de ontwikkelingskalender voor een volledige herziening van de vloer, waarvan het team uit Woking hoopt dat die zijn MCL40 dichter bij Mercedes en Ferrari brengt wat betreft bochtensnelheid.

McLaren gaf de auto van Oscar Piastri aan zijn reservecoureur, regerend F2-kampioen Leonardo Fornaroli, die McLarens eigen interpretatie van Ferrari's omgekeerde achtervleugel uitprobeerde, waarvan zijn race-engineer meldde dat die "goed werkte".

Aston Martin ging nog veel verder en introduceerde wat neerkwam op een volledig nieuwe auto, met onder meer een lichter chassis, volledig nieuwe aerodynamische oppervlakken en een nieuwe achterwielophanging. Maar de eerste testsessie van het team met zijn AMR26 B-spec kreeg na 36 minuten een grote tegenslag te verwerken, toen de achterwielophanging van Lance Stroll bij het uitkomen van bocht 2 leek door te buigen, waardoor de Canadees een spin van 360 graden maakte en er een rode vlag kwam terwijl hij zijn auto parkeerde.

Lance Stroll came to a halt on track

Lance Stroll came to a halt on track

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Na de onderbreking van negen minuten probeerde Leclerc zijn eigen richttijd van 1m19.075s te verbeteren, die de Monegask vlak voor de rode vlag had neergezet. Maar Leclerc leek in de laatste sector een defect aan de powerunit of versnellingsbak te krijgen en rolde met een kwakkelende auto de pitstraat in.

Opmerkelijk genoeg bleef Leclercs richttijd onaangetast tijdens de laatste 14 minuten onder groene vlag. Verstappen, die klaagde dat zijn Red Bull RB22 aanvoelde alsof hij met de handrem erop reed, werd tweede; zijn 1.m19.559s was bijna vijf tienden langzamer dan Leclerc.

Hamilton werd derde voor de tweede Red Bull van Isack Hadjar, die negen tienden toegaf op Leclerc. Russell eindigde als vijfde voor Audi-coureur Gabriel Bortoleto.

Fornaroli was niet de enige jonge coureur die een van de vier verplichte FP1-rookiesessies van de teams afwerkte. Frederik Vesti nam de Mercedes van kampioenschapsleider Kimi Antonelli over en reed naar de zevende tijd, gevolgd door Nico Hulkenberg en het Racing Bulls-duo Arvid Lindblad en Liam Lawson, die er samen voor zorgden dat wereldkampioen Norris buiten de top 10 bleef.

Achter de als 16e geklasseerde Fornaroli werd Toyota-protegé Ryo Hirakawa 17e in de Haas. Paul Aron pakte de 19e plaats in de Alpine van Franco Colapinto, terwijl voormalig IndyCar-topper en Cadillac-testcoureur Colton Herta zijn nieuwste kennismaking met F1-materieel kreeg en 20e werd.

Colton Herta was one of five rookies in action

Colton Herta was one of five rookies in action

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Ondanks Strolls falende ophanging maakte de B-spec van Aston Martin een voorzichtig veelbelovende start in handen van Fernando Alonso, die zich met de 13e tijd in het middenveld van de F1 bevond; zijn 1m21.550s lag tweeënhalve seconde achter de richttijd.

Na afloop van de sessie werd Carlos Sainz bij de stewards ontboden wegens het hinderen van Verstappen en vermeend onregelmatig rijgedrag, tot ergernis van de Nederlander.

F1 Hungarian GP: FP1 results 

Alle statistieken
Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 19

1'19.075

S 199.451
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 25

+0.484

1'19.559

0.484 S 198.237
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 23

+0.543

1'19.618

0.059 S 198.090
4 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 25

+0.922

1'19.997

0.379 S 197.152
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 21

+0.991

1'20.066

0.069 S 196.982
6 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 30

+1.285

1'20.360

0.294 S 196.261
7 Denmark F. Vesti Mercedes 72 Mercedes Mercedes 24

+1.392

1'20.467

0.107 S 196.000
8 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 29

+1.548

1'20.623

0.156 S 195.621
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 28

+1.685

1'20.760

0.137 S 195.289
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 28

+1.791

1'20.866

0.106 S 195.033
11 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 26

+1.949

1'21.024

0.158 S 194.653
12 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 24

+1.976

1'21.051

0.027 S 194.588
13 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 20

+2.475

1'21.550

0.499 S 193.397
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 29

+2.629

1'21.704

0.154 S 193.033
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 28

+2.744

1'21.819

0.115 S 192.762
16
L. Fornaroli McLaren
67 McLaren Mercedes 29

+2.815

1'21.890

0.071 M 192.594
17 Japan R. Hirakawa Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 25

+2.926

1'22.001

0.111 S 192.334
18 Mexico S. Pérez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 22

+3.014

1'22.089

0.088 S 192.128
19
P. Aron Audi
61 Audi Audi 28

+3.093

1'22.168

0.079 S 191.943
20 United States C. Herta Cadillac-Ferrari 25 Cadillac Ferrari 28

+4.043

1'23.118

0.950 S 189.749
21 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 11

+4.396

1'23.471

0.353 H 188.947
22 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 23

+4.659

1'23.734

0.263 M 188.353
Volledige uitslag
Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Alonso geeft eerste oordeel over upgrades Aston Martin F1-auto

Formule 1
GP van Hongarije
Alonso geeft eerste oordeel over upgrades Aston Martin F1-auto

Newey onthult: Grote Hongarije-update "slechts eerste deel" van Aston Martin B-spec

Formule 1
GP van Hongarije
Newey onthult: Grote Hongarije-update "slechts eerste deel" van Aston Martin B-spec

F1 GP van Hongarije: Hamilton snelste in VT2, Colapinto veroorzaakt rode vlag

Formule 1
GP van Hongarije
F1 GP van Hongarije: Hamilton snelste in VT2, Colapinto veroorzaakt rode vlag

Stroll mist tweede vrije training in Hongarije na probleem met Aston Martin-ophanging

Formule 1
GP van Hongarije
Stroll mist tweede vrije training in Hongarije na probleem met Aston Martin-ophanging
Vorig artikel Maleisië onderzoekt F1-race in 2026 nu plan voor Bahrein vervaagt
Volgend artikel Waarschuwing voor Sainz na moment met Max Verstappen tijdens F1-training in Hongarije

Beste reacties
Meer van
Filip Cleeren

Waarschuwing voor Sainz na moment met Max Verstappen tijdens F1-training in Hongarije

Formule 1
Formule 1
GP van Hongarije
Waarschuwing voor Sainz na moment met Max Verstappen tijdens F1-training in Hongarije

Maleisië onderzoekt F1-race in 2026 nu plan voor Bahrein vervaagt

Formule 1
Formule 1
GP van Hongarije
Maleisië onderzoekt F1-race in 2026 nu plan voor Bahrein vervaagt

Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Grondig vernieuwde Aston Martin AMR26 verschijnt in pitstraat Hongarije

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Hongarije
Door Jake Boxall-Legge
Grondig vernieuwde Aston Martin AMR26 verschijnt in pitstraat Hongarije

Het Red Bull-zitje waar niemand over praat – en waarom dat het grootste compliment is

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Hongarije
Door Ronald Vording
Het Red Bull-zitje waar niemand over praat – en waarom dat het grootste compliment is

De data achter de kritiek van Max Verstappen en Norris: Zo anders is Spa in F1 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van België
Door Ronald Vording
De data achter de kritiek van Max Verstappen en Norris: Zo anders is Spa in F1 2026

Hoe Antonelli een halve seconde vond en Verstappen aftroefde in kwalificatie GP België

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van België
Door Stuart Codling
Hoe Antonelli een halve seconde vond en Verstappen aftroefde in kwalificatie GP België
Bekijk meer