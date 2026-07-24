Norris: F1-coureurs worden 'miljoenen betaald' om zich aan te passen aan 2026-auto's

Coureurs hebben zich duidelijk uitgesproken over hoe de complexe behoeften aan energievrijgave van de 2026-generatie Formule 1-auto's invloed hebben gehad op de manier waarop ze bestuurd moeten worden, waarbij de afhankelijkheid van energierecuperatie zorgt voor een grote mentale omslag in de aanpak van snellere bochten.

Mercedes-coureur George Russell is een van de coureurs die dit jaar moeite heeft gehad om één te worden met zijn materiaal, iets wat zijn in het kampioenschap leidende teamgenoot Kimi Antonelli natuurlijker afging.

Norris, wiens McLaren-team dit jaar pas vier keer op het podium is geëindigd terwijl het Mercedes probeert in te halen, leek weinig medelijden te hebben met Russells situatie in wat in 2026 nog altijd de snelste auto van F1 is.

"Ik bedoel, ik heb mijn rijstijl elk jaar van mijn leven moeten veranderen," zei Norris in Hongarije. "Ik denk dat het voor hem 20 jaar heeft gewerkt, voor mij heeft het niet gewerkt. Mijn rijstijl werkte nog in 2018, toen ik mijn testjaar deed. Dat was het waarschijnlijk ongeveer. Sindsdien heb ik moeten veranderen.

"Ik denk dat hoe meer ervaring je in de Formule 1 hebt, hoe beter toegerust je zou moeten zijn. Als je niet klaar bent om je aan een andere auto aan te passen, dan zit je niet op een goed genoeg niveau. Het is ons werk, het is waarvoor we miljoenen betaald krijgen. Het is om elke auto te besturen die je krijgt, of het nu een goede is, een slechte, een makkelijke of een moeilijke. Je moet het doen."

Norris had vooral in het eerste deel van het seizoen 2025 moeite om in de kwalificatie op de limiet het maximale uit zijn McLaren te halen, voordat hij technische oplossingen en oplossingen in zijn rijstijl vond die hem hielpen terug te keren in de titelstrijd. Dat voortdurende aanpassingsproces is met de auto van 2026 nog niet gestopt.

George Russell van Mercedes moet alles uit de kast halen om de Mercedes van 2026 onder de knie te krijgen en Kimi Antonelli bij te benen. Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Elke race waar ik op dit moment aan begin, heb ik het gevoel dat ik het vorige weekend volledig moet vergeten en moet leren hoe ik een nieuwe auto moet besturen, want zo is het voor ons," zei hij. "Elke coureur is anders. Maar voor mij draait mijn hele carrière in F1 erom hoe ik mijn rijstijl elk seizoen kan veranderen."

De controversiële regels voor energievrijgave zijn zo complex dat de power units afhankelijk zijn van machinelearningsoftware om ze aan te sturen. Het heeft de coureurs weinig enthousiast gemaakt, omdat de power units zo gevoelig zijn voor inputs dat een auto op het rechte stuk gemakkelijk enkele tienden kan verliezen door een kleine afwijking in de vorige bocht. Zoals Norris' teamgenoot Oscar Piastri het in Spa verwoordde: soms voelt het alsof kwalificatieresultaten worden beslist door "computers die zich gedragen of misdragen".

Hoewel het voor de buitenwereld moeilijker is geworden om de prestaties van coureurs te beoordelen en die los te zien van de power unit, en Norris de algemene frustratie deelt over hoe willekeurig het gedrag van de power unit aanvoelt, was hij het niet eens met de mening van Max Verstappen dat een coureur niet meer zoveel verschil kan maken.

"Dat kun je zeker [het verschil maken]," zei Norris. "Natuurlijk worden sommige bochten iets meer geëlimineerd. Misschien komt het dichter bij elkaar, maar als je een betere coureur bent, blijven de meeste bochten nog steeds bochten waarop je een voordeel op iedereen kunt proberen te behalen. Je zult nog steeds voor liggen."

Hoewel sommige snellere bochten nu worden gebruikt om energie terug te winnen, vond Norris dat de lagere downforceniveaus van de auto's van 2026 de middelhoge-snelheidsbochten nu tot een veel grotere uitdaging maken.

"Op de heel snelle circuits, zoals Silverstone en Spa, zijn er minder bochten waarin je rondetijd kunt winnen. Maar op een circuit als dit denk ik helemaal niet dat dat waar is," legde hij uit. "Sommige bochten worden dit weekend grotere bochten dan ze ooit waren, omdat de topsnelheid richting bocht 11 en bocht 4 hoger is dan vorig seizoen, met minder grip. In feite is het bijna het tegenovergestelde. Het is een kans voor jou om als goede coureur meer verschil te maken."