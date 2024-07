F1 Hongarije live: Volg de derde vrije training

De Formule 1 is weer terug op de Hungaroring, een circuit waar de kwalificatie van groot belang is door het gebrek aan inhaalmogelijkheden. De omloop van 4,381 kilometer in Mogyoród biedt de coureurs al de nodige uitdaging, maar de hitte maakt het nog lastiger dan normaal. Na de openingsdag klonk er optimisme vanuit het Red Bull-kamp, waar men ervan overtuigd is dat de updates naar behoren werken. Ook Ferrari leek weer een goede stap te hebben gezet met de nieuwe vloer, al schreef Charles Leclerc zijn SF-24 in bocht 4 gedeeltelijk af na een crash. Ook Zhou Guanyu merkte dat bocht 4 een listige bocht kan zijn en Sergio Pérez wist ternauwernood de naderende Sauber te ontwijken. McLaren was weer snel, iets wat Lando Norris aantoonde met de snelste rondetijd in VT2.

Wie gaat er met het beste gevoel de belangrijke kwalificatie tegemoet? Om 12.30 uur gaat de derde en laatste vrije training van start. Mis niks van de actie via het liveblog van Motorsport.com.