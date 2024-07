F1 Hongarije live: Volg de race

Het Formule 1-seizoen 2024 is de afgelopen races flink wat spannender geworden door de toegenomen competitie. McLaren F1 heeft de grootste ommekeer gemaakt en dat heeft zich in de kwalificatie op de Hungaroring vertaald in een 1-2 voor Lando Norris en Oscar Piastri. Het verschil was minimaal met slechts 22 duizendsten en dat gat naar Max Verstappen op P3 was niet veel groter met slechts 46 duizendsten van een seconde. De kampioenschapsleider klonk allesbehalve tevreden na deze kwalificatie en weet dat er het een en ander moet veranderen voor de rest van het seizoen, wil Red Bull nog aanspraak maken op de beide titels. Een voordeel is wel dat Verstappen net als polesitter Norris van de linkerzijde van de grid zal starten, wat betekent dat hij dat op het meer ingerubberde gedeelte doet en normaliter dus iets beter moet wegkomen dan de rechterrij.

Weet McLaren deze 1-2 te verzilveren door ook in die volgorde over de finish te komen na 70 ronden racen, of heeft Verstappen toch het sterkere racetempo op het bochtige circuit nabij Boedapest? Om 15.00 uur gaat de Grand Prix van Hongarije van start en via ons liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen op en naast de baan.