Na een nattige kwalificatie, waarin McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri beslag legden op de eerste startrij en Max Verstappen genoegen moest nemen met de derde startplek, werd de race op de Hungaroring bij veel warmer weer verreden. Het was 29 gaden toen de coureurs plaatsnamen op de grid, terwijl de temperatuur van het asfalt richting de 50 graden kroop.

Polesitter Norris zag na de start meteen Piastri aan de rechterkant naast zich verschijnen, waarna Verstappen links van hem opdoemde. Het drietal kwam naast elkaar bij de eerste bocht aan, waar Piastri de binnenkant opeiste en Verstappen zich aan de buitenkant genoodzaakt zag om van de baan te gaan. Terwijl Piastri de leiding nam, keerde Verstappen voor Norris als tweede terug op het circuit. “Max moet een positie teruggeven”, riep Norris, die dus derde lag na de eerste bocht, over de boordradio. “Max ging voor de buitenkant. Hij wist dat hij eraf zou gaan. Dit kun je niet doen.”

“Ik werd van de baan gedwongen”, liet Verstappen op zijn beurt weten. “Ik zat ervoor bij de apex, maar werd volgens van de baan gedrukt.” De stewards stelden een onderzoek in naar het moment, waarna race-engineer Gianpiero Lambiase op de radio van Verstappen kwam met het advies om Norris erlangs te laten. Verstappen reageerde geïrriteerd: “Oké, dus je mag iemand gewoon van de baan drukken? Is dit de manier waarop we mogen racen? Vertel dat maar aan de FIA.” De Limburger volgde het advies niettemin op en liet de Brit passeren, om daarna te kijken of hij de McLaren met behulp van DRS snel terug kon pakken. Verstappen slaagde daar echter niet in en zag Norris in de ronden erna bij hem weg rijden, terwijl Piastri vooraan intussen een voorsprong van ruim drie seconden had opgebouwd.

Het duurde vervolgens niet lang voordat de eerste coureurs in de middenmoot hun eerste pitstop maakten. Aan de voorkant van het veld was het Lewis Hamilton, die dicht achter Verstappen op de vierde plek reed, die de boel in gang zette door in de zeventiende ronde naar de pits te gaan. Mercedes ging daarmee voor de undercut bij Verstappen. Red Bull besloot niet meteen te reageren en hield Verstappen op de baan, al maakte de Nederlander geen heel gelukkige indruk achter het stuur van de RB20: “Ik kan niet remmen, ik kan de bochten niet insturen. Voor- en achterbanden... Het is erg slecht.”

Doordat daarna Norris en vervolgens ook Piastri naar de pits gingen, kwam Verstappen even aan de leiding van de Hongaarse GP te liggen. Een paar ronden later kreeg de wereldkampioen het sein: “Box, box.” Verstappen wisselde net als de andere coureurs in de voorhoede naar de harde band en kwam achter Hamilton als vijfde terug op het circuit. Door de pitstop van Verstappen kwam de leiding in handen van Leclerc, maar nadat ook de Monegask twee ronden later nieuwe banden had gehaald, was Piastri weer terug aan kop, voor Norris, Hamilton en Verstappen. Leclerc lag weer vijfde na zijn pitstop, voor Ferrari-collega Sainz, die eerder in de race Fernando Alonso in de Aston Martin had ingehaald voor P6, nadat hij bij de start nog was teruggevallen van de vierde naar de zevende positie.

Tijdens het tweede deel van de race bouwde Piastri zijn voorsprong verder uit naar vier à vijf seconden, alvorens een moment bij de elfde bocht ervoor zorgde dat het gat met Norris terugliep naar twee seconden en nog een slechte ronde hem nog een paar tienden kostte. Verstappen voerde intussen de druk op bij Hamilton. De wedstrijd was halverwege toen hij de Mercedes buitenom passeerde bij de tweede bocht, maar vervolgens schoot hij wijd, waardoor Hamilton de derde plek terugkreeg. “De auto stuurt gewoon niet in. Dit is ongelofelijk”, mopperde Verstappen, die er ook daarna niet in slaagde om Hamilton in te halen. “Het is belachelijk hoe we ons met de undercut hebben laten inhalen. Dit heeft mijn race volledig geruïneerd”, had Verstappen ook nog wat commentaar op zijn strategie, nadat hij alsnog was opgeschoven naar de derde stek doordat Hamilton een vroege tweede pitstop maakte.

Norris werd daarna als eerste van de McLarens naar binnengehaald voor een tweede pitstop, wat volgens de pitmuur te maken had met het feit dat Hamilton mogelijk nog een bedreiging kon vormen. Piastri werd twee ronden later van nieuwe banden voorzien en kwam achter zijn teamgenoot terug op de baan. De Australiër had eerder doorgekregen dat hij zich geen zorgde hoefde te maken over Norris. Hij zou de leiding, met andere woorden, terugkrijgen van Norris. De Brit kreeg na de pitstops dan ook door: “We willen de volgorde weer herstellen op een moment dat het jou goed uitkomt.”

Door de pitstops van het McLaren-duo lag Verstappen weer even aan de leiding. Twee ronden na Piastri zocht echter ook hij voor de tweede keer de pits op. De drievoudig wereldkampioen lag daarna vijfde, achter Norris, Piastri, Hamilton en Leclerc, maar had het voordeel dat zijn banden nieuwer waren dan de coureurs voor hem. Nadat Lambiase over de radio een snedige opmerking had gemaakt over de wijze waarop hij vroeg in de stint met zijn banden omging, reageerde Verstappen: “Nee, maat. Kom niet met die shit. Jullie hebben me deze strategie gegeven, oké? Ik probeer te redden wat er te redden valt.”

Met nog zo’n vijftien ronden te gaan had Norris een gat van meer dan drie seconden op Piastri en werd steeds onduidelijker of de coureur uit Bristol de leiding wel retour zou doen aan zijn stalgenoot. Norris kreeg een subtiele maar duidelijke hint van zijn race-engineer, die hem vertelde dat hij te veel van zijn banden gebruikte en het dus rustiger aan moest doen, maar die wees vervolgens op de situatie in het kampioenschap. Een paar ronden later meldde zijn engineer opnieuw: “Je gebruikt te veel van je banden.” Om daaraan toe te voegen: “Ik weet zeker dat je het juiste gaat doen.” Ondertussen liep Norris, die niet altijd meer antwoordde op zijn engineer, alleen maar verder uit op Piastri.

Verstappen rekende ondertussen af met Leclerc voor de vierde plek, waarna hij in rap tempo het gat met Hamilton dichtreed. Acht ronden voor het einde opende de Red Bull-rijder de aanval op de Mercedes-coureur, maar een eerste poging leverde niets op. Vervolgens probeerde Verstappen van ver een inhaalactie bij de eerste bocht, waar de twee met elkaar in aanraking kwamen waarbij de RB20 hoog de lucht in werd gewipt. Verstappen schoot de uitloopstrook op en kwam achter Leclerc terug in de race, waarmee hij dus was teruggevallen naar de vijfde plek. “Hij bewoog onder het remmen”, deelde Verstappen mee. “Kinderachtig”, noemde Lambiase de opmerking van zijn coureur.

De engineer van Norris bleef intussen inpraten op zijn rijder, die met nog vijf ronden te gaan een voorsprong van zes seconden had op Piastri, die duidelijk een minder tempo in huis had tijdens de laatste stint dan zijn McLaren-collega. De radioboodschappen werden steeds dwingender van toon, maar drie ronden voor het einde ging Norris dan toch op het rechte stuk van zijn gas om de leiding terug te geven aan Piastri. “Zeg maar niets”, zei Norris. Zo behaalde Piastri in Hongarije toch nog zijn eerste overwinning in de Formule 1. Norris finishte als tweede, maar leek na afloop weinig zin te hebben om de dubbelzege te vieren. Hamilton maakte het podium op de Hungaroring compleet.

Leclerc werd vierde en Verstappen eindigde als vijfde, maar moet nog naar de stewards voor zijn botsing met Hamilton. Carlos Sainz kwam als zesde aan de finish, terwijl Sergio Pérez buiten het zicht van de camera's naar de zevende plek reed, nadat hij na een crash in de kwalificatie vanaf P16 moest komen. George Russell, Yuki Tsunoda en Lance Stroll scoorden de overige punten. Pierre Gasly was de enige uitvaller in Hongarije. De Alpine F1-coureur gaf op in de pits met een hydraulisch lek.

Over een week vindt op Spa-Francorchamps in België de laatste race voor de zomerstop plaats.

Video: Max Verstappen en Lewis Hamilton botsen in GP Hongarije

Uitslag F1 GP van Hongarije