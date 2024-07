Rapportcijfers Grand Prix van Hongarije 2024

Banden: M (17 laps) H (29 laps) M (26 laps)

Lando Norris blijft ook na de Grand Prix van Hongarije eenvoudig Formule 1-winnaar. De coureur uit Bristol behaalde pole op de Hunagroring, een uitstekende positie om op het smalle en korte circuit naar een overwinning te rijden. Al in de eerste bocht ging het mis. In plaats van vooraan weg te rijden, zag Norris Piastri langszij komen en kwam hij terecht in een duel met Max Verstappen waardoor hij tijdelijk naar de derde plek werd verwezen. Hoewel hij die positie niet veel later weer terugkreeg, was het kwaad toen al geschied. Een undercut op teamgenoot Piastri leverde hem nog even de leiding op, maar op verzoek van zijn team schonk hij een paar ronden voor het einde de Australiër de verdiende zege.

Rapportcijfer Motorsport.com 7 Mijn cijfer - Lezersgemiddelde 8.27 (460 inzendingen)