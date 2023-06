F1 Canada live: Volg de derde vrije training

De eerste vrije training werd lange tijd geteisterd door problemen met de beveiligingscamera's rond het Circuit Gilles Villeneuve. Hierdoor lag de openingssessie grotendeels stil en werd deze uiteindelijk vroegtijdig afgevlagd. Doordat er waardevolle baantijd verloren was gegaan, werd de tweede training met 30 minuten verlengd. In de slotfase van VT2 viel het water echter met bakken uit de hemel én had deze even daarvoor al twee keer stilgelegen door een rode vlag. Al met al was het een opmerkelijke vrijdag. Mercedes was uiteindelijk wel de allersnelste, met Lewis Hamilton aan kop. Het lukte hem om George Russell en Carlos Sainz nipt voor te blijven. Max Verstappen tekende voor de zesde tijd.

Dit betekent dat er voor de regerend wereldkampioen nog wel werk aan de winkel is. Lukt het hem om de Ferrari's, Mercedessen en Aston Martin van Fernando Alonso in te halen en zo goed mogelijk aan de kwalificatie voor de race te beginnen? Of heeft Mercedes met het nieuwe pakket écht een stap gezet en was de uitslag in Barcelona geen uitzondering? Aston Martin is met een hoop nieuwe onderdelen naar Canada gevlogen. Ook zij hopen het niveau van de toppers vooraan te evenaren. Gaat VT3 hen die bevestiging geven of zakken zij nog verder terug? En meldt Alpine zich opnieuw vooraan?

Nyck de Vries maakte vrijdag voor het eerst kennis met het circuit in Montreal. De Nederlander deed dat zeker niet onaardig. Hij was met een zestiende tijd nipt trager dan teamgenoot Yuki Tsunoda. Hij bleef Alexander Albon, de stilgevallen Esteban Ocon, Logan Sargeant en de andere pechvogel Nico Hülkenberg voor. Lukt het de AlphaTauri-coureur nog meer vertrouwen te vinden? En welke rol gaat het weer spelen in de derde oefensessie?

Vanaf 18.30 uur Nederlandse tijd worden de antwoorden op al deze vragen gegeven. Wil jij de derde training niet missen? Volg dan het liveblog van Motorsport.com en ontvang de laatste updates en video's!