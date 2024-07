Na de spectaculaire 1-2 van McLaren in Hongarije is het Formule 1-circus direct doorgereisd naar Spa-Francorchamps voor de laatste race voordat de zomerstop begint. Een totaal ander circuit dan de krappe en bochtige Hungaroring, waardoor de rangorde ook weer flink kan veranderen. Bovendien lijkt het weer een rol van betekenis te gaan spelen, met buien op vrijdag en zaterdag.

De eerste vrije training geeft een eerste beeld van de onderlinge krachtsverhoudingen. Heeft McLaren ook in de Belgische Ardennen de snelste wagen, of slaat Red Bull Racing terug op het circuit dat de RB20 op het lijf geschreven lijkt? Zet Mercedes de stijgende lijn door na de goede optredens op Silverstone en de Hungaroring? Of heeft Ferrari eindelijk het lek boven na de ‘downgrade’ in Spanje? De eerste antwoorden krijgen we tijdens de eerste vrije training, die om 13.30 uur van start gaat. Met dit liveblog van Motorsport.com mis je niets van de actie op de baan.