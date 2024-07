Na het spektakelstuk in Hongarije mogen alle teams en coureurs dit weekend nog eenmaal aan de bak alvorens de welverdiende zomerstop wacht. Het decor liegt er met het iconische circuit van Spa-Francorchamps niet om. Max Verstappen wist bij aanvang van het raceweekend al dat hij net zoals in de afgelopen twee seizoenen een inhaaljacht moet afwerken op zijn favoriete F1-circuit, aangezien het wisselen van motorcomponenten hem - overigens net als Yuki Tsunoda - een gridstraf oplevert. Belangrijk verschil met de voorbije jaren is echter dat de concurrentie nu een stuk dichter bij Red Bull zit.

Ricciardo spint in La Source, malaise voor Ocon en Alpine

Na de hitte van Hongarije wacht in de Ardennen een weekend met typisch Belgisch zomerweer, wisselvallig dus, al bleek het aan het begin van de eerste training nog droog en zowaar zonnig. Beide Mercedes-coureurs waren meteen op het asfalt te vinden toen het licht aan het eind van de pitstraat op groen ging. McLaren en Ferrari meldden zich eveneens rap, inclusief de aangekondigde camera's, die op de voorvleugel zijn gericht om het flexen ervan beter in kaart te brengen. Verstappen en Sergio Pérez gaven op hun beurt ook snel acte de présence op de baan die deels opnieuw is geasfalteerd. Beide Red Bull-mannen deden het ditmaal weer met de zogenaamde 'bazooka's' op de RB20, aangezien het nieuwe bodywork uit Boedapest met name voor low-downforce circuits is bedoeld. Andere (en minder zichtbare) onderdelen van het updatepakket zitten dit weekend nog wel gewoon op de Red Bull-auto.

Daniel Ricciardo wil na de zomerstop dolgraag in zo'n RB20 zitten, maar moest in de eerste minuten alle zeilen bijzetten om zijn RB-auto uit de muur te houden. Ricciardo raakte de nog natte kerbstones bij het uitkomen van La Source en tekende vervolgens voor de eerste spin van het raceweekend. Geluk bij een ongeluk was dat hij zijn auto net uit de muur wist te houden en zijn weg zonder schade kon vervolgen. In de openingsfase kozen de topteams overigens voor uiteenlopende strategieën met de banden. Zo stuurden McLaren en Mercedes de coureurs op mediums naar buiten, maar trapten Verstappen en Pérez de trainingsdag juist af op de harde band van Pirelli. Op die compound met de witte markering wist Verstappen 1.44.524 als richttijd neer te zetten. Russell sloot op ruim vier tienden aan, gevolgd door Hamilton, enkelvoudig racewinnaar Oscar Piastri, Charles Leclerc en runner-up in de WK-stand Lando Norris. Na een kwartier had enkel Esteban Ocon nog geen tijd op de klok staan. Na problemen tijdens een proefstart riep het team hem meteen naar binnen, waarna Alpine sprak van een mogelijk waterlek.

Verstappen schiet uit de startblokken in Spa, Albon verrast

Na een bezoekje aan de pitstraat van alle anderen kwamen de softs voor de dag voor de eerste snelle runs van het raceweekend in Spa. Russell opende het bal, al dook hij slechts 0.299 seconde onder de eerdere richttijd van Verstappen op de harde band. Niet veel later was het aan de Nederlander om te reageren en die reactie mocht er absoluut zijn. De drievoudig wereldkampioen liet de klok stoppen op 1.43.372 en ging daarmee ruim acht tienden sneller rond dan Russell. Minstens zo opvallend was dat ook Piastri ruim zeven tienden toegaf op dezelfde compound. Het onderstreept dat Verstappen goed uit de startblokken is geschoten op het Ardennencircuit, waarbij hij vooral in de tweede sector veel heeft gewonnen op de concurrentie. Ook Hamilton en Pérez wisten bij lange na niet aan de tijd van Verstappen te komen, aangezien beide heren nagenoeg een seconde moesten toegeven op de Limburger. "Ik heb geen idee wat de auto allemaal doet bij het ingaan van de bochten, het is zo onvoorspelbaar", voegde Pérez via de boordradio nog toe.

Bij een daaropvolgende aanzet wist Piastri het gat naar Verstappen te verkleinen tot een halve seconde, al viel die marge nog altijd aanzienlijk te noemen. Daar moet overigens wel meteen bij aangetekend dat teams in de eerste vrije training natuurlijk nog niet meteen het achterste van de tong hebben laten zien qua motorstanden en de hoeveelheid brandstof aan boord. Die conclusie werd ogenschijnlijk kracht bijgezet doordat Alexander Albon als een duveltje uit het doosje naar P3 sprong in zijn Williams. Doordat er in de slotminuten geen tijdsverbeteringen meer volgden, behield de Thai die verrassend hoge klassering in de uiteindelijke tijdenlijst, voor Russell, Hamilton en Leclerc. De Mercedes-coureurs beklaagden zich overigens wel weer over het stuiteren van de auto. Pérez vinden we uiteindelijk op een zevende plek terug, voor Norris op P8. Waar Verstappen het raceweekend zeer voortvarend is gestart, bleek Ocon de grootste pechvogel. Het waterlek viel niet spoedig te verhelpen, waardoor de Haas-coureur voor 2025 uiteindelijk helemaal geen tijd heeft kunnen klokken en kostbare rijtijd heeft gemist.

De tweede training voor de Grand Prix van België begint vrijdagmiddag om 17.00.

Uitslag eerste vrije training F1 Grand Prix van België