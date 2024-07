Haas F1 heeft line-up voor 2025 rond: Ocon komt over van Alpine

Alpine maakte in juni al bekend dat het na dit seizoen afscheid neemt van Esteban Ocon. De 27-jarige Fransman is sindsdien regelmatig gelinkt aan meerdere teams, waarbij Haas F1 de grootste kans leek te hebben. Toen Haas F1 afgelopen week deelde dat Kevin Magnussen na dit seizoen plaats moest maken, leek het slechts een kwestie van tijd voordat Ocon aangekondigd zou worden. Dat is ook het geval gebleken: op de donderdag voorafgaand aan de Grand Prix van België bevestigt Haas F1 dat Ocon zijn handtekening heeft gezet onder een meerjarig contract bij het Amerikaanse team. Hij wordt daarmee de teamgenoot van rookie Oliver Bearman.

Voor Ocon betekent dit een hereniging met Ayao Komatsu, momenteel de teambaas van Haas. Komatsu was Ocons race-engineer toen hij, na het winnen van het Europees F3-kampioenschap in 2014, zijn eerste F1-test afwerkte voor wat toen nog Lotus heette. "Ik ben erg blij dat we Esteban Ocon hebben kunnen contracteren voor het Haas F1 Team", zegt Komatsu in een verklaring van het Haas-team. “Ik ken zijn kwaliteiten natuurlijk al heel lang. Hij liet zijn talenten destijds zien na sterke prestaties in de juniorcategorieën - hij heeft het Europees Formule 3-kampioenschap van 2014 gewonnen. Esteban is uitgegroeid tot een gevestigd talent in de Formule 1 en natuurlijk tot Grand Prix-winnaar. De ervaring die hij meebrengt, niet alleen van zijn eigen talent maar ook van het werken voor een fabrieksteam, zal ons helpen in onze groei als organisatie. Het was belangrijk dat we volgend jaar naast Oliver Bearman een coureur met ervaring hadden, maar Esteban is pas 27 - hij is nog jong en heeft nog veel te bewijzen. Ik denk dat we een hongerig, dynamisch rijdersduo hebben en ik kijk ernaar uit om Esteban in 2025 bij het Haas F1 Team te verwelkomen.”

Aan ambitie geen gebrek

Ocon, die in Formule 1 al 146 Grand Prix-starts achter zijn naam heeft staan, kijkt uit naar de nieuwe uitdaging. "Ik vind het geweldig om aan dit nieuwe hoofdstuk in mijn Formule 1-carrière te beginnen en vanaf het begin van het seizoen 2025 deel uit te maken van het Haas F1 Team", aldus Ocon. "Ik ga aan de slag bij een zeer ambitieus raceteam, waarvan de geest, werkethiek en de onmiskenbare opwaartse trend veel indruk op me hebben gemaakt. Ik wil Gene Haas [teameigenaar] en Ayao Komatsu bedanken voor hun vertrouwen en steun en voor onze eerlijke en vruchtbare gesprekken van de afgelopen maanden. Persoonlijk ben ik erg blij om weer met Ayao samen te werken, omdat hij deel uitmaakte van mijn debuut toen ik meer dan tien jaar geleden voor het eerst in een Formule 1-wagen stapte tijdens mijn Lotus Junior-dagen. Haas F1 Team heeft opwindende plannen en duidelijke doelen voor de toekomst. Ik kijk er erg naar uit om met iedereen samen te werken in [de verschillende faciliteiten van het team in] Kannapolis, Banbury en Maranello, en om deel uit te maken van dit geweldige project."

Gene Haas benadrukt in de verklaring dat het belangrijk was voor zijn team om een coureur met een 'bekende achtergrond in de Formule 1' aan te nemen, naast rookie Bearman. "Esteban heeft zichzelf bewezen als iemand die voortdurend in de mix zit en punten scoort - het is die continuïteit waar we graag gebruik van willen maken nu we op zoek zijn naar meer snelheid op de baan", zegt Haas. "We hebben een mix van jeugd en ervaring in onze toekomstige rijders line-up en ik ben benieuwd naar de resultaten."