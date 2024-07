Max Verstappen acht zege in GP van België klein bij gridstraf

Motorsport.com kon woensdag melden dat de drievoudig wereldkampioen op Spa-Francorchamps een inhaalrace te wachten staat, omdat er dit weekend een gridstraf van tien startplaatsen geïncasseerd wordt. De penalty zat in het vat, nadat er eerder dit jaar een krachtbron werd afgeschreven tijdens de vrije trainingen voor de Grand Prix van Canada.

“Ik wist dat het eraan zat te komen”, zegt Max Verstappen over de motorische gridstraf die hij dit weekend in Spa zal nemen. “Dus het is geen verrassing voor me.” Op de vraag of de Ardenner omloop nog steeds een goede plek is om een dergelijke straf te incasseren: “Daar komen we op zondag natuurlijk achter. Sommige circuits zijn natuurlijk beter dan andere. Op een stratencircuit wil je geen motorstraf hebben dus het zal zeer waarschijnlijk hier gebeuren.”

De voorbije twee jaar wist hij de race in België ondanks een gridstraf nog te winnen, maar toen was de formatie uit Milton Keynes een stuk sterker dan de concurrentie dan dit jaar. “Als je naar onze laatste twee races kijkt, dan waren we niet bepaald de snelsten. Dus ik zou niet zeggen dat we met tien plaatsen straf nog een kans op de overwinning hebben”, erkent Verstappen. “Maar een race kan altijd op zijn kop komen te staan, als er dingen gebeuren. Dus je moet er met open vizier ingaan en er het beste van proberen te maken.”

“Ik weet op dit moment ook niet hoe we competitief we hier zullen zijn”, vervolgt hij. “Er ligt op een paar plekken nieuw asfalt, dus het is ook nog even afwachten hoe de banden daarop reageren. Er zijn dus nog vrij veel vraagtekens. Het weer bijvoorbeeld ook. Er wordt voor vrijdag en zaterdag behoorlijk wat regen verwacht. We zullen zien wat het weer doet, hoe de baan zich gedurende het weekend ontwikkelt en hoe competitief we zijn.” Gevraagd of achtste normaal gezien het maximaal haalbare is met een gridstraf: “Ik hoop op iets meer. We gaan het zien. Ik weet het niet. Het is lastig te voorspellen op dit moment.”