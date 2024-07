Het risico dat Red Bull F1 neemt met gridstraf Verstappen in Spa

Het is formeel gezien nog even wachten op de FIA-documenten voor het Grand Prix-weekend in België, maar Motorsport.com wist woensdag al te melden dat Red Bull Racing dit weekend nieuwe motoronderdelen zal monteren in de RB20 van Max Verstappen. Omdat hij met zijn vijfde interne verbrandingsmotor over het maximale aantal toegestane exemplaren - vier stuks - voor het seizoen gaat, krijgt hij een gridstraf van tien plaatsen. Voor de Nederlander zit er in België dus niets meer in dan de elfde startplek indien hij op zaterdag de snelste is.

De afgelopen jaren hebben aangetoond dat zo'n gridstraf op Spa niet pijnlijk hoeft te zijn voor Verstappen. In 2022 is hij zes tienden sneller dan Carlos Sainz in de strijd om de pole-position, maar hij wordt voor de start terugverwezen naar de veertiende plek - dit omdat ook Esteban Ocon, Lando Norris, Charles Leclerc, Zhou Guanyu en Mick Schumacher een gridstraf hebben gekregen. Binnen acht ronden ligt Verstappen al op podiumkoers en nog voordat de race halverwege is, haalt hij teamgenoot Sergio Pérez en Sainz in om de leiding over te nemen. Na 44 ronden komt hij met een voorsprong van maar liefst 17,8 seconden over de finish om alsnog de zege op te eisen.

Spoelen we twaalf maanden door, dan is het beeld niet heel anders. In 2023 grijpt Red Bull weer naar nieuwe onderdelen voor Verstappen (in dit geval een versnellingsbak), die daardoor niet van pole maar van P6 vertrekt. Ook dan heeft de Nederlander geen moeite om zich een weg naar voren te banen. Opnieuw is er een 1-2 voor Red Bull, dit keer met een voorsprong van 22 seconden in het voordeel van Verstappen. Door zijn lange rechte stukken is Spa-Francorchamps een ultieme mogelijkheid gebleken voor Red Bull om de schade van nieuwe motoronderdelen zo veel mogelijk te beperken.

Andere situatie

Toch is de situatie in 2024 heel anders. Waar Verstappen in 2022 en 2023 nog over een duidelijk dominante auto beschikte, is dat nu niet meer het geval. De RB20 leek in de eerste races van 2024 weer haast onverslaanbaar, maar door de ommekeer bij McLaren en Mercedes is een Red Bull-zege plots niet meer zo vanzelfsprekend. Sterker nog: in de laatste drie races gingen de zeges naar George Russell, Lewis Hamilton en Oscar Piastri. In Hongarije introduceerde Red Bull een update, een die volgens Verstappen 'cruciaal' is voor de rest van het seizoen. Het leek niet het gewenste resultaat op te leveren op de Hungaroring, waar Verstappen niet verder kwam dan de vijfde plek. Red Bull-adviseur Helmut Marko wilde echter nog geen conclusies trekken uit dat resultaat en wacht liever op de performance op Spa-Francorchamps, wat qua lay-out in groot contrast staat tot de bochtige Hungaroring.

In de Ardennen zal Red Bull echter een deel van dat updatepakket van Hongarije niet gebruiken, simpelweg omdat deze ook deels specifiek voor dat circuit - dat veel downforce vereist - gemaakt was. Verstappen weet dat hij dit weekend in België een gridstraf van tien plaatsen krijgt vanwege een nieuwe interne verbrandingsmotor - noodzakelijk na het verliezen van de motor in Canada door technische problemen - wat gezien de afgelopen races dus een niet zo voor de hand liggende keuze is geweest als de afgelopen twee jaar.

Red Bull-teambaas Christian Horner zei in Hongarije nog dat zijn team op basis van de opmerkingen van de coureurs 'terug gaan naar 2021'. "Hoewel, niet zo slecht als 2021, maar de auto's zijn natuurlijk beter ontwikkeld, het wordt lastiger om te volgen dus de vuile lucht is een groter probleem aan het worden." Kortom, Verstappen staat met die gridstraf voor een grote uitdaging om het op te nemen tegen concurrenten als McLaren, Mercedes en Ferrari terwijl de onderlinge verschillen kleiner zijn geworden en de vuile lucht het inhalen bemoeilijkt.

Logische keuze

Het volgen is door de vuile lucht een stuk lastiger geworden, aldus Horner. Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Desondanks is er op Spa wel een hulpmiddel in de vorm van DRS op Kemmel Straight richting Les Combes, een van de beste inhaalmogelijkheden op het circuit in de Ardennen. Al is de DRS-zone op Kemmel Straight ingekort om inhalen wat lastiger te maken. Daarmee is Spa van de komende races wel de beste mogelijkheid. Na de zomerstop reist de Formule 1 af naar Zandvoort, Monza, Baku, Singapore en Austin. Op papier is Monza van die circuits de beste mogelijkheid om een gridstraf in te lossen, al maken de DRS-treinen het daar ook weer wat lastiger. Voor Red Bull is dat echter een goed circuit door de aerodynamische efficiëntie van de RB20 en de kracht van de Honda-motor.

Op basis van de eerste seizoenshelft zullen circuits als Baku en Singapore uitdagender worden voor Red Bull, dat met de RB20 moeite heeft om snel over de hogere kerbs te rijden. Op dat vlak is Ferrari juist sterk gebleken, wat aangetoond is met de zege van Leclerc in Monaco. Na Singapore volgt een onderbreking van bijna een maand voordat F1 naar Austin afreist, waardoor Spa al met al wel de beste oplossing lijkt voor Red Bull om Verstappen van meer ademruimte te voorzien op motorisch vlak. Voor Red Bull zou een zege op Spa des te beter smaken na een moeizamere reeks, al zal McLaren er alles aan doen om voort te bouwen op de 1-2 in Hongarije en met het beste gevoel aan de zomerstop te beginnen.