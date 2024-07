De regerend wereldkampioen neemt in zijn vrije tijd met regelmaat deel aan simraces. Tijdens het Grand Prix-weekend in Hongarije reed hij met zijn vaste simraceteam, Team Redline, in de iRacing Spa 24 Hours. Hij zat tot 03.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag achter de sim, om de volgende dag in zijn RB20 te stappen. Vanaf het eerste moment was Verstappen geïrriteerd en heetgebakerd. Met regelmaat uitte hij zijn frustraties via de boordradio. Volgens menigeen was dat te wijten aan zijn gebrek aan slaap. Daar kon de Nederlander zich echter niet in vinden, mede omdat hij eerder dit seizoen na een vergelijkbare simsessie de Grand Prix van Emilia-Romagna op zijn naam schreef. Red Bull-adviseur Helmut Marko laat in gesprek met Speedweek weten dat er toch is besloten voorlopig te stoppen met de simactiviteiten tijdens een Formule 1-weekend: “Zijn simdeelname in het raceweekend in Hongarije kwam enkel tot stand doordat er in zijn team een andere rijder was uitgevallen. We hebben echter afgesproken dat hij in de toekomst niet meer tot zo laat meer aan simraces deelneemt.”

Volgens de ervaren Oostenrijker hadden zijn uitbarstingen op de Hungaroring niets te maken met zijn nachtelijke avonturen: “Max was dit weekend nogal prikkelbaar. Het duurde niet lang voordat er kritiek kwam. Geen wonder, aangezien hij de halve nacht doorbracht met simracen. Ik moet zeggen: in Imola ging hij na een simracesessie pas om drie uur ’s nachts naar bed, en toen won hij de Grand Prix. Max heeft een ander slaapritme en hij heeft zijn zeven uur slaap gehad.”

Hoop voor Spa

Dit weekend hebben Verstappen en Red Bull direct kans op eerherstel tijdens de Grand Prix van België. De baan van Spa-Francorchamps lijkt op het lijf geschreven van de wereldkampioenen. Bovendien lijkt het weer nog een rol van betekenis te gaan spelen, met buien op zaterdag en zondag. Marko heeft dan ook alle vertrouwen in een goede afloop: “Het is een van de lievelingscircuits van Max, waar het weer bijna elk uur verandert. Dat lijkt ook ditmaal het geval te zijn met regen op vrijdag en zaterdag, maar een droge baan op zondag. Dat zou onze kant op moeten vallen.”