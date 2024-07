De frustratie spoot bij Max Verstappen vanaf de start van de Grand Prix van Hongarije uit de oren. De Red Bull-coureur baalde van de FIA, van zijn strategie, van zijn engineer en van zijn tegenstanders. Via de boordradio ventileerde hij regelmatig zijn onvrede. Viaplay-analist Kees van de Grint reageert daar in de talkshow In de Slipstream op: “Ik moet zeggen, ik heb dan wel bewondering voor Lambiase dat hij dat zo opvangt. Ik denk niet dat zo’n discussie over de radio moet. Dat is misschien leuk voor de gemiddelde fan, maar je moet dat later doen.”

Tom Coronel, eveneens in de studio, brengt daar tegenin: “Je zit tot hier in de emotie. Een coureur kan dat niet stoppen. Je moet ook echt een coureur voordat hij zijn helm afzet tot tien laten tellen, anders krijg je dit soort teksten.” Van de Grint haakt in: “Dat zal dan zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat het hoort.”

"Rare, slechte strategie"

Toch is het volgens de voormalig bandenexpert logisch dat Verstappen zich zo liet gelden: “Het is mega frustrerend want ze hadden misschien wel de grootste update van alle teams in het hele seizoen gebracht, en het verschil was nog steeds drie tienden. En drie tienden op dit baantje. Buiten het feit dat Max een toprijder is, heeft hij ook goed gevoel ervan en weet hij hoe de situatie ervoor staat. En dat is mega frustrerend, maar ik moet ook zeggen: ik keur niet helemaal goed hoe hij spreekt. Emotie, maar dat accepteer ik. Hij heeft wel een punt, want ik was heel verbaasd toen de race begon: 'wat een rare strategie heeft Red Bull voor Pérez'. En uiteindelijk hadden ze ook voor Max een hele rare, slechte strategie. Iedere keer kostte het hem zeven seconden, iedere keer kwam hij niet vóór iemand uit, op een vrije baan, maar erachter. Dus hij heeft daar wel een punt, maar bespreek dat na afloop.”