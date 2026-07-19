Liveverslag en updates van de F1 Grand Prix van België - Race

Het resultaat van vandaag brengt Antonelli op 204 punten in het rijderskampioenschap. Op het moment van schrijven is Hamilton George Russell voorbijgesprongen voor P2, met 159 punten tegen 154; zelfs als hij een plek verliest door de unsafe release bij zijn pitstop, blijft hij nog steeds voor hem.

Hier is ons volledige verslag van de race.