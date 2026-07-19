2026 Formule 1 GP van België
Liveverslag en updates van de F1 Grand Prix van België - Race
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TOT ZIENS VOOR NU
Dat was het voor onze liveverslaggeving vanuit België. Sluit vrijdag weer aan, wanneer de Grand Prix van Hongarije voor de laatste actie op de baan zorgt voor de (korte) zomerstop.
Het resultaat van vandaag brengt Antonelli op 204 punten in het rijderskampioenschap. Op het moment van schrijven is Hamilton George Russell voorbijgesprongen voor P2, met 159 punten tegen 154; zelfs als hij een plek verliest door de unsafe release bij zijn pitstop, blijft hij nog steeds voor hem.
Hier is ons volledige verslag van de race.
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
En hier zijn onze vijf snelle conclusies van de Grand Prix van België.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Dat is dus een zesde zege van het jaar voor Kimi Antonelli; een mooi verjaardagscadeau voor zijn vader.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
ANTONELLI WINT IN BELGIË
Leclerc verkleint het gat in de laatste ronde een beetje en finisht op 1,9s achterstand.
Verstappen ligt nog eens 9,6s verderop op P3.
Hamilton viel in de slotronden iets terug en Piastri kwam 1,7s na hem over de streep, dus Oscar zit op de beste plek om te profiteren als Lewis na de race een straf krijgt.
Hadjar kwam net niet binnen 5s van Hamilton, maar hield Norris achter zich voor P6.
Bortoleto hield op zijn beurt de late druk van Lindblad af en pakte P8, met de VCARB 1,2 achter hem.
De laatste puntenpositie gaat naar Colapinto en ook hij moest in de tweede helft van de race flink wat druk opvangen – teamgenoot Gasly, met Lawson en Hulkenberg, zaten de hele tijd op zijn staart.
De laatste ronde in - en, cruciaal, door de detectiezone voor de overtake mode - Hadjar heeft meer dan een seconde marge op Norris en ontzegt hem zo de powerboost.
Dit is een opmerkelijk sterke prestatie van Hadjar geweest, grotendeels onder de radar.
Antonelli lijkt veilig met nog één ronde te gaan - nu 2,4s voor Leclerc.
Norris zit nu 1,2s achter Hadjar.
Norris zet opnieuw de snelste ronde neer in ronde 41 van 44 - maar Hadjar noteert tegelijkertijd zijn beste ronde van de race. 2s scheidt hen nu in de strijd om P6.
Piastri zit momenteel op 2,5s van Hamilton, die op zijn beurt 3,6s achter Verstappen zit. Maar Lewis loopt niet serieus in op de voorsprong van Max.
Piastri krijgt te horen dat hij dicht bij Hamilton moet blijven, gezien de kans op een tijdstraf na de race.
Antonelli krijgt de herinnering dat hij al twee waarschuwingen voor track limits heeft gekregen. Leclerc loopt in sector twee wat op hem in en zet hem daar onder druk.
Hamilton slipstreamt voorbij Piastri richting Les Combes en pakt P4.
Leclerc krijgt een klein steuntje in de rug van race-engineer Bryan Bozzi, die zegt: "Het is nog niet voorbij." Charles is buiten de marge van één seconde van Antonelli gevallen, maar hij klampt zich nog dapper vast.
Norris rijdt een nieuwe snelste ronde in ronde 38 van 44 - nu 4,6s achter Hadjar.
Bortoleto wist Lindblad en Lawson te undercutten tijdens het eerdere gedoe onder de VSC, maar Lindblad zit nu binnen 2,2s van hem op P8.
Piastri is weggezakt bij Verstappen - nu 3s erachter. En Hamilton staat op het punt binnen een seconde van hem te komen.
Hadjar pusht hard - zojuist is een ronde van hem geschrapt vanwege een track limits-overtreding.
Norris zet de snelste ronde van de race neer in ronde 35 van 44. Hij ligt 7,1s achter Hadjar.
Op P3 en P4 zitten Verstappen en Piastri ondertussen twee seconden uit elkaar. Dat gat schommelt licht doordat ze af en toe een paar tienden van elkaar afsnoepen, maar Hamilton komt nu met een paar tienden per ronde dichterbij.
Hamilton moet pushen, want hij krijgt na de race waarschijnlijk nog een straf voor dat incident in de pitlane - hij heeft momenteel 8,7s marge op Hadjar.
Antonelli is gewaarschuwd dat Leclerc auto's bij Les Combes heeft "afgeknepen", maar dat weerhoudt hem er niet van om buitenom te gaan en de leiding terug te pakken.
Leclerc struikelde bijna over de enige overgebleven Cadillac bij het uitkomen van Stavelot. Antonelli kwam veel makkelijker langs Bottas. Het gat is nu 0,4s.
Norris weet Bortoleto te passeren bij het uitkomen van Raidillon.
Antonelli komt binnen een seconde van Leclerc.
Norris komt binnen, maar linksachter gaat de wissel traag en hij komt achter Bortoleto terug op P8.