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F1 Grand Prix van België: Antonelli behaalt zijn zesde overwinning van 2026 terwijl Russell uitvalt

Antonelli eindigde voor Charles Leclerc en Max Verstappen tijdens de F1-GP van België

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Gepubliceerd:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Kimi Antonelli haalde Charles Leclerc in en verzekerde zich daarmee van de overwinning in de Grand Prix van België, terwijl zijn Mercedes-Formule 1-teamgenoot George Russell in de eerste ronde moest opgeven na een aanrijding met Lewis Hamilton.

Afgezien van een heel kort moment waarop Max Verstappen, die eveneens vanaf de eerste startrij was vertrokken, de leiding overnam bij het uitkomen van La Source, wist Antonelli op het Kemmel-recht stuk weer voorbij te komen, waardoor hij de leiding in de beginfase van de race in handen hield.

Twee ronden nadat Antonelli was overgestapt op de harde banden, werd in de 20e ronde een virtuele safety car ingezet om brokstukken bij Blanchimont op te ruimen, wat Ferrari voldoende tijd bood om beide auto’s tegen aanzienlijk lagere kosten te laten pitten. Leclerc, die achter zowel Antonelli als Verstappen reed, maakte van deze gelegenheid gebruik om over te schakelen op de harde banden en reed vervolgens naar voren om de leiding over te nemen.

De Monegask wist een voorsprong op te bouwen zodra hij Lando Norris, die een afwijkende strategie volgde en na zijn start op de harde banden nog niet had gepit, achter zich had gelaten, aangezien ook Antonelli enkele ronden nodig had om de McLaren in te halen.

Toen Norris eenmaal gepasseerd was, zat er ongeveer drie seconden tussen hen, maar Antonelli toonde het sterke tempo dat kenmerkend was voor zijn weekend en kwam dichter bij de Ferrari, geholpen doordat Leclerc in bocht 15 werd gehinderd door de Cadillac van Valtteri Bottas. Antonelli haalde hem in de volgende ronde in bocht 5 in, nadat hij de Ferrari de heuvel op had gevolgd.

Leclerc bleef een paar ronden lang in het spoor van Antonelli op het circuit van Spa-Francorchamps en wist zich net binnen inhaalafstand te houden, maar slaagde er niet in een kans te creëren om de leiding terug te veroveren. In plaats daarvan hield Antonelli voldoende tempo over om de voorsprong uit te bouwen tot meer dan de vereiste één seconde, wat nodig was om een mogelijke tegenaanval van Leclerc te voorkomen.

George Russell was out before the end of lap one

George Russell viel al voor het einde van de eerste ronde uit

Foto door: Sona Maleterova / Getty Images

De Italiaanse tiener wist zijn voorsprong te behouden en finishte uiteindelijk 1,9 seconden voor Leclerc, waarmee hij zijn voorsprong in het kampioenschap uitbreidde, terwijl Russell geen punten wist te scoren na zijn aanrijding met de Ferrari van Hamilton in de eerste ronde.

Russell had in de eerste paar bochten een gevecht met Leclerc gevoerd. Het ongeluk sloeg toe toen zijn accu halverwege het Kemmel-rechtstuk in de openingsronde leeg raakte, waardoor de Mercedes-coureur bij het ingaan van Les Combes werd overspoeld door de auto’s om hem heen. Hij reed zij aan zij met Hamilton; een plotselinge overstuurbeweging van de Ferrari-coureur leidde tot contact tussen de twee, waardoor Russell in het grind belandde.

Max Verstappen eindigde als derde, zij het op enige afstand van het leidende duo, nadat hij tijdens de VSC-pitstops door Leclerc was ingehaald. De Nederlander had in de eerste ronden druk uitgeoefend op Antonelli, maar viel terug toen Leclerc vlak voor de pitstops zijn tempo begon op te voeren.

Hamilton eindigde als vierde, ondanks een straf van vijf seconden voor het contact met Russell. Er dreigt nog een mogelijke straf vanwege een onveilige vrijgave; de zevenvoudig kampioen had na zijn pitstop het groene signaal van zijn pitbrug gekregen en had niet gezien dat een monteur op het laatste moment nog een aanpassing aan de vleugel probeerde uit te voeren.

Hij had Piastri ingehaald om de vierde plaats te bereiken, maar de Australiër had zich in het geval van een straf aan de achterkant van de Ferrari kunnen vastklampen; Piastri had eerder in de race contact gehad met Leclerc, waardoor zijn auto lichte schade opliep die zijn racetempo negatief beïnvloedde.

Charles Leclerc had to settle for second place

Charles Leclerc moest genoegen nemen met de tweede plaats

Foto door: John Thys / AFP via Getty Images

Isack Hadjar werkte zich op naar de zesde plaats nadat hij de vroege safety car had benut om zijn verplichte bandenwissels uit te voeren, en gebruikte later de VSC om halverwege de race een licht gebruikte set harde banden op te halen. Dit hielp de Fransman waarschijnlijk om een late inhaalpoging van Norris te ontwijken, wiens alternatieve strategie teniet werd gedaan door een zeer trage pitstop. Door een trage wissel van het linkerachterwiel kwam de Brit op het circuit achter Gabriel Bortoleto terecht, maar hij haalde de Braziliaan al snel in voor de zevende plaats.

Bortoleto eindigde als achtste, voor Arvid Lindblad, die op een gegeven moment werd onderzocht vanwege mogelijk contact met teamgenoot Liam Lawson, terwijl Franco Colapinto op het Kemmel-rechtstuk een ‘twee-voor-één’-manoeuvre uitvoerde op Pierre Gasly en Lawson om het laatste punt te pakken.

F1 Belgian GP: Race results 

Alle statistieken
Pos Coureur # Ronden Tijd Interval Km/u Pitstraat Punten Uitgevallen Chassis Motor
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 44

-

1 25 Mercedes Mercedes
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 44

+1.952

1.952

1.952 1 18 Ferrari Ferrari
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 44

+11.586

11.586

9.634 1 15 Red Bull Red Bull
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 44

+17.245

17.245

5.659 1 12 Ferrari Ferrari
5 Australia O. Piastri McLaren 81 44

+18.988

18.988

1.743 1 10 McLaren Mercedes
6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 44

+23.307

23.307

4.319 3 8 Red Bull Red Bull
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 44

+24.014

24.014

0.707 1 6 McLaren Mercedes
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 44

+49.140

49.140

25.126 1 4 Audi Audi
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 44

+50.406

50.406

1.266 1 2 RB Red Bull
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 44

+1'16.037

1'16.037

25.631 1 1 Alpine Mercedes
11 France P. Gasly Alpine 10 44

+1'16.991

1'16.991

0.954 1 Alpine Mercedes
12 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 44

+1'17.523

1'17.523

0.532 1 RB Red Bull
13 Germany N. Hülkenberg Audi 27 44

+1'18.348

1'18.348

0.825 1 Audi Audi
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 44

+1'34.465

1'34.465

16.117 2 Haas Ferrari
15 Thailand A. Albon Williams 23 44

+1'44.684

1'44.684

10.219 1 Williams Mercedes
16 Spain C. Sainz Williams 55 44

+1'45.856

1'45.856

1.172 1 Williams Mercedes
17 France E. Ocon Haas F1 Team 31 44

+1'50.925

1'50.925

5.069 2 Haas Ferrari
18 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 43

1 lap

2 Cadillac Ferrari
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 42

2 laps

2 Aston Martin Honda
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 25

19 laps

2 Uitgevallen Aston Martin Honda
dnf Mexico S. Pérez Cadillac-Ferrari 11 13

31 laps

3 Uitgevallen Cadillac Ferrari
dnf United Kingdom G. Russell Mercedes 63 0

44 laps

Aanrijding Mercedes Mercedes
Volledige uitslag
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