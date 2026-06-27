Een beste laatste sector voor Antonelli, maar hij verbetert niet. Verstappen gaat naar de tweede plek, op 0.235s van Antonelli's eerdere beste tijd.

Norris komt eraan om een ronde te noteren, hij staat nu tweede.

Hamilton volgt hem, maar ook hij komt niet voorbij Antonelli - 0.077s achter de Italiaan en pakt P2 af van Norris.

Russell gaat naar de derde plek, met een verbetering ten opzichte van zijn eerdere beste tijd. Leclerc schiet eraf in bocht 3.