Liveverslag en updates van de F1 Grand Prix van Oostenrijk - FP3
Volg hier de laatste vrije training van de Grand Prix van Oostenrijk van dit jaar
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Dat was het van onze kant - we zijn vanmiddag terug voor de kwalificatie! Bedankt voor het volgen, en tot zo.
FP3
|Cla
|Driver
|#
|Chassis
|Engine
|Laps
|Time
|Interval
|Tyres
|km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|19
|
1'07.096
|S
|232.109
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|17
|
+0.038
1'07.134
|0.038
|S
|231.977
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|22
|
+0.115
1'07.211
|0.077
|S
|231.712
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|17
|
+0.248
1'07.344
|0.133
|S
|231.254
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|20
|
+0.264
1'07.360
|0.016
|S
|231.199
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|16
|
+0.273
1'07.369
|0.009
|S
|231.168
|7
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|24
|
+0.356
1'07.452
|0.083
|S
|230.884
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|27
|
+0.816
1'07.912
|0.460
|S
|229.320
|9
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|21
|
+0.935
1'08.031
|0.119
|S
|228.919
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|24
|
+1.013
1'08.109
|0.078
|S
|228.657
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|16
|
+1.097
1'08.193
|0.084
|S
|228.375
|12
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|22
|
+1.207
1'08.303
|0.110
|S
|228.007
|13
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|22
|
+1.215
1'08.311
|0.008
|S
|227.980
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|18
|
+1.298
1'08.394
|0.083
|S
|227.704
|15
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|19
|
+1.433
1'08.529
|0.135
|S
|227.255
|16
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|15
|
+1.611
1'08.707
|0.178
|S
|226.666
|17
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|27
|
+1.747
1'08.843
|0.136
|S
|226.219
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|25
|
+1.896
1'08.992
|0.149
|S
|225.730
|19
|S. Perez Cadillac F1 Team
|11
|Cadillac
|Ferrari
|29
|
+2.436
1'09.532
|0.540
|S
|223.977
|20
|V. Bottas Cadillac F1 Team
|77
|Cadillac
|Ferrari
|24
|
+2.644
1'09.740
|0.208
|S
|223.309
|21
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|21
|
+3.325
1'10.421
|0.681
|S
|221.149
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|19
|
+3.471
1'10.567
|0.146
|S
|220.692
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En dat was het voor VT3 - Russells late poging voorkomt dat Antonelli alle vrije trainingen op zijn naam schrijft, met Hamilton, Piastri, Norris en Verstappen in de top zes.
Hadjar klaagt opnieuw over bocht 3 en meldt dat de auto blijft blokkeren zonder veel druk op de pedalen. Dat verklaart mogelijk waarom hij nog altijd slechts negende staat.
Antonelli verbetert zich niet op zijn laatste flyer van de sessie en komt binnen. Leclerc ziet er wel oké uit, verbetert zich, maar het is nog steeds slechts zevende - de top zeven zit nog altijd binnen 0,4s.
Hadjar klimt deze keer naar de achtste plek, op 0,8s van de snelste tijd.
Ocon verbetert zich in deze ronde en klimt naar P15.
Russell verbetert EN gaat naar de snelste tijd, een 1m07.096s om Antonelli voorbij te gaan. Last gasp, zeker?
Alonso komt van de laatste plaats af - maar komt niet verder dan P21. Stroll zit op 0,15s van zijn teamgenoot.
Leclerc rijdt een ronde, maar verbetert zich niet nu zijn banden over hun beste punt heen zijn. Het Mercedes-duo begint zo aan wat de laatste getimede ronde zou moeten zijn.
Bortoleto verbetert zich en klimt naar P11, terwijl hij Hadjars eerdere ronde op de harde band passeert. Bearman gaat naar P13, Albon verbetert zich maar blijft P16, en Perez zet een ronde op de zachte band neer en komt op P19.
Piastri gaat nog een keer, en klimt naar de vierde plek - 0.210s achter Antonelli. Sainz gaat naar P16.
Hadjar klimt naar P9 in zijn eerste "echte" ronde op de zachte band.
Piastri verbetert zich licht en klimt naar de zesde plek, op 0,419s van Antonelli's huidige snelste tijd.
Colapinto komt over de lijn en schuift op naar P13, achter beide Audi's, terwijl Hadjar in zijn eerste poging op de zachte banden van de baan ging. Lindblad gaat vervolgens naar P9 - ongeveer 0,08s achter Lawsons eerdere poging.
Een beste laatste sector voor Antonelli, maar hij verbetert niet. Verstappen gaat naar de tweede plek, op 0.235s van Antonelli's eerdere beste tijd.
Norris komt eraan om een ronde te noteren, hij staat nu tweede.
Hamilton volgt hem, maar ook hij komt niet voorbij Antonelli - 0.077s achter de Italiaan en pakt P2 af van Norris.
Russell gaat naar de derde plek, met een verbetering ten opzichte van zijn eerdere beste tijd. Leclerc schiet eraf in bocht 3.
"Ik krijg de auto niet ingestuurd, dus er is iets mis aan de voorkant," meldt Alonso. Ik kan wel een paar dingen bedenken, bijvoorbeeld 'alles wat er nog aan hangt'.
We hebben nog een paar coureurs die investeren in een nieuwe set slicks; Antonelli begint aan een ronde, maar is een tiende langzamer dan zijn beste eerste sector.
Sainz heeft het niet naar zijn zin in de laatste twee bochten - hij is er al een paar keer naast gegaan, waarbij de voorkant eruitziet alsof die zich op een heel andere bocht voorbereidt.
Over lastig te besturen auto's gesproken: Alonso staat momenteel onderaan de tijdenlijst en kon zijn vorige poging in die run niet verbeteren.
Lawson stuurt zijn auto de top acht in en gaat Gasly met 0,2s voorbij. Norris vindt ondertussen 0,005s.
Leclerc is nu aan een nieuwe ronde bezig, maar breekt die ronde af.
Piastri gaat Norris met 0,01s voorbij en schuift op naar de derde plaats. De top zeven zit nu allemaal binnen 0,257, maar dat kan oplopen omdat Antonelli aan een nieuwe ronde bezig is.
Inderdaad, het is een 1m07.134s, een winst van 0,4s.
Hadjar rijdt nog steeds rond op harde banden, dus we moeten nog zien waar hij in de top acht terechtkomt.
"Echt heel slecht remmen in rechte lijn op de vooras," meldt Russell. Ondertussen vond Verstappen ongeveer 0.06s ten opzichte van zijn vorige ronde en heeft hij een 1m07.746s neergezet.
Norris is bezig aan een tweede ronde en gaat naar de derde tijd - 0.148s achter Antonelli. Gasly verbetert, maar blijft achtste.
Leclerc gaat nu naar P2, 0.155s - mengt de Monegask zich hier in de strijd? P1 tot en met P7 allemaal binnen 0.35s, dat is close - voorlopig.
Russell verbetert naar de tweede plek, 0,173s achter de tijd van Antonelli. Hamilton noteerde de beste eerste sector, maar het leek erop dat verkeer een rol speelde in bocht 4 - inderdaad, hij heeft tijd verloren in sector twee.
Hij klimt naar de derde plek, 0,257s achter Antonelli.
Antonelli noteert een 1m07.533s en gaat naar de snelste tijd, 0.3s voor Norris. Verstappen zet ook een ronde neer en gaat naar P2, 0.271s achter Antonelli.
De Nederlander meldt storing in zijn headset.
De rondetijd van Bottas is geschrapt wegens track limits. Norris meldt intussen dat zijn linkerspiegel "helemaal kapot" is.
Er komen wat tijden binnen: Gasly klimt naar de vierde plek, op 0.541s van Norris, terwijl Hulkenberg nu zesde staat, met Leclerc tussen hem en Bortoleto in de top acht.
Piastri is de volgende, paarse eerste sector, maar een fractie langzamer in sector twee - het wordt een 1m07.881, op 0.049s van Norris.
Hamilton noteert de beste laatste sector en komt op 0.345s van de tijd van Norris. Russell volgt, op een halve seconde van Norris' tijd.
Hadjar voert het tempo op, 0.718s achter Norris op de harde banden na twee cooldown-ronden.
Alonso is buiten op mediums, en die Aston Martin ziet eruit alsof hij op geen enkel moment bestuurd wil worden. Hij komt meer dan een seconde tekort op Perez.
Norris is als volgende aan de beurt op softs, en het is een 1m07.832s - dat lijkt er al een stuk meer op.
"De balans voelt best goed aan", zegt Hadjar.
Perez noteert een 1m10.537s en verliest ongeveer een seconde in die laatste sector.