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Antonelli bovenaan na vrijdagse F1-trainingen in Oostenrijk, Verstappen vierde
Formule 1 GP van Oostenrijk

Antonelli bovenaan na vrijdagse F1-trainingen in Oostenrijk, Verstappen vierde

De kampioenschapsleider is ook na de tweede oefensessie in Spielberg bovenaan de tijdenlijst te vinden, Max Verstappen klaagde over de balans en een motorisch probleem in bocht 3

Ed Hardy
Ed Hardy
Bewerkt:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Kimi Antonelli, de leider in het Formule 1-kampioenschap, sloot een perfecte vrijdag tijdens de Grand Prix van Oostenrijk af door de snelste tijd neer te zetten in de tweede vrije training.

De Mercedes -coureur versloeg het McLaren- duo Oscar Piastri en Lando Norris met een tijd van 1m07,014s, nadat hij op een extreem hete dag op de Red Bull Ring ook al de snelste was geweest in FP1.

Die hitte zorgde voor een unieke uitdaging: hoewel de coureurs aan het begin van de tweede vrije training (FP2) koortsachtig de 49 °C hete baan op gingen met medium- of harde banden, werd de openingsfase gekenmerkt door betrouwbaarheidsproblemen.

Alex Albon meldde "geen vermogen“ in zijn Williams, Arvid Lindblad had problemen met zijn VCARB 03, terwijl Sergio Perez in bocht 6 tot stilstand kwam omdat zijn Cadillac oververhit raakte.

Dat leidde tot een korte virtuele safety car en pas kort daarna werd Antonelli de eerste coureur die zijn eigen FP1-tijd (1m07,796s) verbeterde met een tijd van 1m07,657s op mediumbanden.

Maar zijn tijd zou slechts tijdelijk de snelste blijven, want na 30 minuten begonnen de kwalificatiesimulaties op de zachte banden en al snel werd Antonelli van de eerste plaats verdrongen door Piastri.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Oscar Piastri, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Nico Hülkenberg, Audi F1 Team, Oscar Piastri, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

De McLaren-coureur zette een tijd van 1m07,251s neer, waar teamgenoot Norris en Lewis Hamilton al snel respectievelijk binnen 0,088s en 0,360s van kwamen, voordat een tijd van 1m07,209s Antonelli weer aan de leiding bracht.

Hier kwam de leider in het kampioenschap pas echt op dreef, want met nog 20 minuten te gaan verbeterde hij zijn tijd opnieuw tot 1m07,014s, 0,195s sneller dan zijn vorige beste ronde.

Die tijd zou vervolgens ongeslagen blijven, terwijl de teams in de slotfase terugkeerden naar de hardere bandencompounds, waardoor McLaren de top drie compleet maakte en zich herstelde van de betrouwbaarheidsproblemen in FP1.

De beste van de rest was de als vierde geplaatste Max Verstappen, die 0,550s achterbleef op het tempo na een tijd van 1m07,564s te hebben neergezet aan het einde van de soft-bandenperiode, voor Hamilton (1m07,611s) op de vijfde plaats.

Het was een teleurstellende sessie voor Antonelli’s teamgenoot George Russell, die met een tijd van 1m07,637s slechts de zesde plaats wist te behalen, waarbij elke ronde een uitdaging leek voor de Mercedes-titelkandidaat.

Met die tijd was de Brit 0,121 s sneller dan de als zevende geplaatste Isack Hadjar, die net als zijn Red Bull-teamgenoot Verstappen voortdurend worstelde met een daling van het motortoerental in bocht 3.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Charles Leclercvan Ferrari(+0,841 s), Racing Bulls -coureur Liam Lawson (+1,221 s) en Audi-coureur Gabriel Bortoleto (+1,286 s) maakten respectievelijk de top 10 compleet. 

F1 Austrian GP: FP2 results 

Alle statistieken
 
Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 32

1'07.014

   S 232.393
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 32

+0.237

1'07.251

 0.237 S 231.574
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 32

+0.325

1'07.339

 0.088 S 231.271
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 29

+0.550

1'07.564

 0.225 S 230.501
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 33

+0.597

1'07.611

 0.047 S 230.341
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 25

+0.623

1'07.637

 0.026 S 230.252
7 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 28

+0.744

1'07.758

 0.121 S 229.841
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 35

+0.841

1'07.855

 0.097 S 229.512
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 34

+1.221

1'08.235

 0.380 S 228.234
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 30

+1.286

1'08.300

 0.065 S 228.017
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 33

+1.362

1'08.376

 0.076 S 227.764
12 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 29

+1.364

1'08.378

 0.002 S 227.757
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 33

+1.518

1'08.532

 0.154 S 227.245
14 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 32

+1.545

1'08.559

 0.027 S 227.156
15 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 33

+1.816

1'08.830

 0.271 S 226.261
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 30

+1.817

1'08.831

 0.001 S 226.258
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 34

+1.824

1'08.838

 0.007 S 226.235
18 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 30

+2.117

1'09.131

 0.293 S 225.276
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 27

+3.530

1'10.544

 1.413 S 220.764
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 32

+3.684

1'10.698

 0.154 S 220.283
21 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 6

+4.293

1'11.307

 0.609 M 218.402
22 Mexico S. Pérez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 2

 

      
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