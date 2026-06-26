Antonelli bovenaan na vrijdagse F1-trainingen in Oostenrijk, Verstappen vierde

Kimi Antonelli, de leider in het Formule 1-kampioenschap, sloot een perfecte vrijdag tijdens de Grand Prix van Oostenrijk af door de snelste tijd neer te zetten in de tweede vrije training.

De Mercedes -coureur versloeg het McLaren- duo Oscar Piastri en Lando Norris met een tijd van 1m07,014s, nadat hij op een extreem hete dag op de Red Bull Ring ook al de snelste was geweest in FP1.

Die hitte zorgde voor een unieke uitdaging: hoewel de coureurs aan het begin van de tweede vrije training (FP2) koortsachtig de 49 °C hete baan op gingen met medium- of harde banden, werd de openingsfase gekenmerkt door betrouwbaarheidsproblemen.

Alex Albon meldde "geen vermogen“ in zijn Williams, Arvid Lindblad had problemen met zijn VCARB 03, terwijl Sergio Perez in bocht 6 tot stilstand kwam omdat zijn Cadillac oververhit raakte.

Dat leidde tot een korte virtuele safety car en pas kort daarna werd Antonelli de eerste coureur die zijn eigen FP1-tijd (1m07,796s) verbeterde met een tijd van 1m07,657s op mediumbanden.

Maar zijn tijd zou slechts tijdelijk de snelste blijven, want na 30 minuten begonnen de kwalificatiesimulaties op de zachte banden en al snel werd Antonelli van de eerste plaats verdrongen door Piastri.

Nico Hülkenberg, Audi F1 Team, Oscar Piastri, McLaren, Pierre Gasly, Alpine Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

De McLaren-coureur zette een tijd van 1m07,251s neer, waar teamgenoot Norris en Lewis Hamilton al snel respectievelijk binnen 0,088s en 0,360s van kwamen, voordat een tijd van 1m07,209s Antonelli weer aan de leiding bracht.

Hier kwam de leider in het kampioenschap pas echt op dreef, want met nog 20 minuten te gaan verbeterde hij zijn tijd opnieuw tot 1m07,014s, 0,195s sneller dan zijn vorige beste ronde.

Die tijd zou vervolgens ongeslagen blijven, terwijl de teams in de slotfase terugkeerden naar de hardere bandencompounds, waardoor McLaren de top drie compleet maakte en zich herstelde van de betrouwbaarheidsproblemen in FP1.

De beste van de rest was de als vierde geplaatste Max Verstappen, die 0,550s achterbleef op het tempo na een tijd van 1m07,564s te hebben neergezet aan het einde van de soft-bandenperiode, voor Hamilton (1m07,611s) op de vijfde plaats.

Het was een teleurstellende sessie voor Antonelli’s teamgenoot George Russell, die met een tijd van 1m07,637s slechts de zesde plaats wist te behalen, waarbij elke ronde een uitdaging leek voor de Mercedes-titelkandidaat.

Met die tijd was de Brit 0,121 s sneller dan de als zevende geplaatste Isack Hadjar, die net als zijn Red Bull-teamgenoot Verstappen voortdurend worstelde met een daling van het motortoerental in bocht 3.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Charles Leclercvan Ferrari(+0,841 s), Racing Bulls -coureur Liam Lawson (+1,221 s) en Audi-coureur Gabriel Bortoleto (+1,286 s) maakten respectievelijk de top 10 compleet.