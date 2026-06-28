Liveverslag en updates van de F1 Grand Prix van Oostenrijk – racedag
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen per ronde tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in de Formule 1.
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Nu meldt Perez rook in de cockpit - dat is het voor Cadillac.
Russell heeft 1,3s voorsprong op Hamilton, die op zijn beurt 1,8s voor Verstappen ligt.
Leclerc probeert Antonelli af te schudden, maar de Italiaan wijkt geen moment.
Lawson meldt ook brand op zijn auto, maar hij racet nog steeds met Hadjar terwijl hij bij bocht 3 een switchback plaatst op zijn voormalige teamgenoot. Hadjar pakt de positie weer terug richting bocht 5.
Russell heeft het gat van één seconde doorbroken, maar Hamilton zit nog steeds bij hem. Verstappen heeft Leclerc en Antonelli gelost.
Russell en Hamilton hebben weg kunnen rijden terwijl Verstappen in gevecht was met Leclerc en Antonelli. Piastri leidt nu voor Norris, terwijl de McLarens hier proberen in te lopen op Antonelli.
Lawson kwam goed weg en ging Hadjar voorbij, terwijl Ocon vier plaatsen is opgeschoven naar de 11e plek.
Bottas meldt dat zijn remmen in brand staan... o nee, niet weer.
Antonelli gaat voorbij aan Leclerc in bocht 1, maar zoals in de vorige ronde gaat hij wijd. Hij geeft de plek terug in bocht 3, maar Verstappen profiteert hiervan en gaat voorbij aan Antonelli!
Leclerc verliest vervolgens terrein in bocht 4, waardoor Verstappen zijn neus vooraan krijgt in de volgende bochten!
De GP van Oostenrijk 2026 is begonnen!
Russell komt redelijk weg en dekt de Ferrari's af. Leclerc probeert het bij bocht 3, maar krijgt de deur dicht.
Norris zet Verstappen onder druk, maar de McLaren komt er niet voorbij en geeft Lawson de kans om te kijken.
Hamilton passeert vervolgens Leclerc uit bocht 4 en schuift op naar de tweede plaats!
Russell heeft de auto geparkeerd, maar we moeten nog even wachten op de rest terwijl Stroll uiteindelijk bij de laatste twee bochten aankomt...
Formatieronde
Russell wilde daar meteen uit de startblokken schieten, hè? Een duidelijk statement om van de lijn te knallen terwijl de rest wat rustiger uit de startvakken vertrekt...
Dus, wat is de over-under voor een opstopping in bocht 3? Antonelli was daar vorig jaar enigszins verantwoordelijk voor, toen hij zich verremde en Verstappen torpedeerde - en dit jaar proberen 22 auto's zich door de krappe, oplopende rechterbocht te wurmen.
Startbanden
Softs: Bortoleto, Sainz
Mediums: alle anderen!
Daar gaan we, dat was makkelijk!
De baan warmt verder op en nadert 50C - dat gaat de banden flink belasten. We zouden binnen een minuut of twee de startcompounds moeten weten.
Nog 10 minuten tot de race in Oostenrijk van start gaat - 71 ronden op een vrij korte baan, dus verwacht dat de hitte en het verkeer een grote rol spelen in de race.
Volgens de prognoses van Pirelli wordt een tweestopper de populairste optie, maar een driestopper kan in vrije lucht sneller zijn.
Het wordt een warme op de Red Bull Ring - de temperatuur staat momenteel op 35C, al is de baan op dit moment 'slechts' 43C. Wel een paar kleine wolkjes aan de lucht, maar alleen in de zin van een "Toy Story-wallpaper".
Wat kan Ferrari doen?
Charles Leclerc en Lewis Hamilton starten als tweede en derde op de grid - toch enigszins verrassend, want de twee Ferrari's leken tot de laatste run van Q3 niet in de strijd te zijn.
De kracht van het team bij de starts is de afgelopen races wat afgenomen, nu de rest de mapping van de power unit voor de start beter onder de knie heeft. Maar in theorie kunnen beide rode auto's samenwerken om polesitter Russell van de leiding los te weken.
Hamilton over Ferrari's racekansen: "Ik denk dat we er dit weekend niet zeker van waren dat we voor de zege konden vechten. Deze jongens waren het grootste deel van het weekend zes tienden sneller dan wij. We hebben het gat vannacht met drie tienden gedicht, maar vandaag komen we nog steeds drie tienden tekort, of iets meer dan twee tienden.
"Het wordt morgen heel lastig om ze uit te dagen, maar met een lange run naar bocht 3 kunnen we dat hopelijk samen. Het is ook geweldig dat Charles hier staat, want hopelijk kunnen we qua strategie samenwerken en proberen druk op ze te zetten."
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Eric Le Galliot
Behoorlijk wat nieuwe onderdelen op de auto van Max Verstappen na zijn crash gisteren - maar omdat ze allemaal van dezelfde specificatie zijn, mag hij gewoon zijn plek op de grid innemen.
Hier is de lijst, mocht je nieuwsgierig zijn: Linker buitenspiegelassemblage Voorvleugel-/neusassemblage Vloerassemblage (exclusief plank en skids) Achtervleugelassemblage Stuurkolomassemblage Linker voorwielophangingassemblage Stuurbekrachtigingsassemblage Stuur Versnellingsbakassemblage inclusief hydraulische aansturing Linker en rechter achterwielophangingassemblages Linker sidepod ICE-waterradiatorassemblage TAG700 ECU
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Peter Fox / Getty Images
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Austrian GP starting grid
|Cla
|Driver
|#
|Chassis
|Engine
|Time
|Tyres
|km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
1'06.113
|235.560
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.236
1'06.349
|234.722
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.295
1'06.408
|234.513
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.301
1'06.414
|234.492
|5
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.362
1'06.475
|234.277
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+0.389
1'06.502
|234.182
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.398
1'06.511
|234.150
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.519
1'06.632
|233.725
|9
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|
+0.842
1'06.955
|232.598
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|
+0.894
1'07.007
|232.417
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+1.110
1'07.223
|231.670
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|
+1.180
1'07.293
|231.429
|13
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|
+1.410
1'07.523
|230.641
|14
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|
+1.498
1'07.611
|230.341
|15
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|
+1.704
1'07.817
|229.641
|16
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+2.058
1'08.171
|228.449
|17
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
+2.139
1'08.252
|228.177
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+2.396
1'08.509
|227.321
|19
|S. Perez Cadillac F1 Team
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+2.832
1'08.945
|225.884
|20
|V. Bottas Cadillac F1 Team
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+2.917
1'09.030
|225.606
|21
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+3.829
1'09.942
|222.664
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+4.250
1'10.363
|221.332
|View full results
Terugblik op de kwalificatie
Een crash, een omstreden pole-ronde en gele vlaggen bepaalden het einde van de kwalificatie van gisteren, toen George Russell aan het einde van de sessie net over de lijn kwam met de snelste tijd nadat Max Verstappen was gecrasht in bocht 9.
Dit was controversieel, omdat werd aangenomen dat Russell zijn ronde onder dubbel gezwaaide gele vlaggen had gereden, wat de pole aan Ferrari-coureur Charles Leclerc zou hebben gegeven. De FIA oordeelde dat Russell slechts één gele vlag was gepasseerd en voldoende had vertraagd, waarmee zijn pole voor vandaag vaststond.
F1 Austrian GP: Russell avoids investigation to take pole after Verstappen crash
George Russell set his pole lap under yellow flag conditions after Max Verstappen crashed, but avoided an investigation as he lifted off in the final sector
F1 Grand Prix van Oostenrijk: nog één uur
Goedemiddag, hopelijk gaat het goed met jullie! Nog een uur tot de Grand Prix van Oostenrijk van start gaat op de Red Bull Ring, en wij houden je op de hoogte terwijl de race zich ontvouwt.
De kwalificatie-uitslag van gisteren zorgde al voor de nodige controverse, maar wordt de race van vandaag anders? We kunnen niet wachten om het te zien.
Oscar Piastri, McLaren
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Door: Jake Boxall-Legge