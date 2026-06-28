Wat kan Ferrari doen?

Charles Leclerc en Lewis Hamilton starten als tweede en derde op de grid - toch enigszins verrassend, want de twee Ferrari's leken tot de laatste run van Q3 niet in de strijd te zijn.

De kracht van het team bij de starts is de afgelopen races wat afgenomen, nu de rest de mapping van de power unit voor de start beter onder de knie heeft. Maar in theorie kunnen beide rode auto's samenwerken om polesitter Russell van de leiding los te weken.

Hamilton over Ferrari's racekansen: "Ik denk dat we er dit weekend niet zeker van waren dat we voor de zege konden vechten. Deze jongens waren het grootste deel van het weekend zes tienden sneller dan wij. We hebben het gat vannacht met drie tienden gedicht, maar vandaag komen we nog steeds drie tienden tekort, of iets meer dan twee tienden.

"Het wordt morgen heel lastig om ze uit te dagen, maar met een lange run naar bocht 3 kunnen we dat hopelijk samen. Het is ook geweldig dat Charles hier staat, want hopelijk kunnen we qua strategie samenwerken en proberen druk op ze te zetten."