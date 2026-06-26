McLaren heeft zijn plannen om een nieuw achtervleugelpakket met lage luchtweerstand te testen opgeschort tot na de Formule 1 Britse Grand Prix op Silverstone, zo heeft Motorsport vernomen.

Het team bracht een achtervleugelontwerp mee naar de Red Bull Ring, geïnspireerd op de zogenaamde 'Macarena'-vleugel van Ferrari, en was van plan deze tijdens de trainingen voor de Oostenrijkse Grand Prix op de auto van Lando Norris te testen. Maar het team besloot dat het onderdeel nog verder ontwikkeld moest worden voordat het op het circuit getest kon worden, waar een eventuele storing kostbare rijtijd zou kosten.

De 'Macarena'- -vleugel, die voor het eerst te zien was op de SF-26 van Ferrari – hoewel Red Bull een soortgelijk concept in ontwikkeling had dat iets later werd geïntroduceerd –, beschikt over een ander aandrijfmechanisme voor de bovenste achtervleugelklep wanneer de Straight Line Mode wordt ingeschakeld. In plaats van de flap dichter bij de horizontale stand te trekken, zoals bij het oude Drag Reduction System (DRS), draait de actuator de gehele flap.

Naar verluidt biedt de draaibare vleugel een groter weerstandsverminderend effect dan een conventioneel aangedreven exemplaar, maar het mechanisme vereist nog veel ontwikkeling om robuust genoeg te zijn voor frequent gebruik in een raceomgeving. Er is ook een leerproces nodig om te begrijpen hoe dit de aerodynamische karakteristiek van de auto beïnvloedt tijdens de overgangsfase – dat wil zeggen wanneer de vleugel draait – omdat dit secundaire effecten heeft op de bandenbelasting en de neerwaartse druk bij het naderen van bochten.

McLaren reed tijdens de training in Oostenrijk met zijn gebruikelijke achtervleugelopstelling Foto door: Getty Images

"We moeten de kinderziektes eruit halen, we moeten proberen ervoor te zorgen dat het werkt, en misschien kunnen we het over een paar races op de juiste manier introduceren," zei Norris donderdag in Oostenrijk, toen hij nog verwachtte de nieuwe vleugel te kunnen testen.

"Het is gewoon goed werk van het team om te proberen zo snel mogelijk vooruitgang te boeken. Het is geen eenvoudig project. Het kost tijd om zo’n ingewikkelde vleugel als deze te doorgronden.

"Maar het is gaaf, het is innovatief, het is leuk om te zien. Het was best gaaf om Ferrari aan het begin van het jaar te zien, en het is verbazingwekkend hoe iemand die de regels en voorschriften begrijpt en de bewoordingen doorziet, hier op een slimme manier mee omgaat.

"En ik denk dat dat iets is wat de Formule 1 heel bijzonder maakt: hoe mensen dit soort concepten kunnen bedenken. Ik wou dat we dit drie maanden geleden al hadden gehad."

Voor de start van het seizoen 2026 liet Rob Marshall, technisch directeur van McLaren, doorschemeren dat zijn team de eerste paar races zou gebruiken om het gedrag van de MCL40 te leren kennen en de innovaties van anderen te observeren, alvorens een definitief ontwikkelingstraject voor de auto vast te stellen. De afgelasting van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië heeft de tijdschema’s enigszins verschoven, aangezien het seizoen hierdoor in feite al na slechts drie races werd onderbroken, maar het zorgde ook voor een hele maand zonder races waarin men zich kon concentreren op technische ontwikkeling.

Gezien de doorlooptijden voor onderzoek en productie zien we nu pas de resultaten van teams die zich hebben laten "inspireren“ door grote, geavanceerde innovaties die anderen aan het begin van het seizoen hebben geïntroduceerd. En bij onderdelen als deze speelt een afweging tussen risico en opbrengst een rol, gezien de beperkingen die het budgetplafond van de F1 oplegt.

McLaren moet er daarom sterk van overtuigd zijn dat dit de moeite waard is. Maar tegelijkertijd moet het die risico’s afwegen, gezien zijn positie in het constructeurskampioenschap ten opzichte van Mercedes en Ferrari. Norris staat al op een verre vijfde plaats in het coureursklassement, met minder dan de helft van de punten van kampioenschapsleider Kimi Antonelli.

De nieuwe achtervleugel kan weliswaar een prestatievoordeel opleveren, maar in de moderne F1 is er geen enkel onderdeel dat je aan een auto kunt monteren om daarmee een halve seconde per ronde te winnen. Er valt meer te verliezen door het mislopen van circuitijd tijdens de trainingen – en zoals het toeval wilde, zorgde een hydraulisch lek er sowieso al voor dat Norris in Oostenrijk later op het circuit verscheen.

Aangezien er tijdens een sprintweekend slechts één uur training is, is het hoogst onwaarschijnlijk dat McLaren de nieuwe vleugel op Silverstone zal testen. Deze zal waarschijnlijk pas in België in het openbaar te zien zijn.