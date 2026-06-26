FIA verbiedt uitlaatvleugels in Ferrari-stijl in de F1 van 2027

De FIA, de overkoepelende organisatie van de Formule 1, heeft de technische voorschriften voor 2027 officieel aangescherpt om de uitlaatvleugels van Ferrari te verbieden.

Ferrari was de pionier op het gebied van de uitlaatvleugel tijdens de e tests voorafgaand aan het seizoen in Bahrein, nadat het blijkbaar een maas in de technische voorschriften voor 2026 had gevonden om meer neerwaartse druk aan de achterkant van de auto te genereren, door uitlaatgassen te gebruiken om lucht naar een klein vleugeltje bovenop de uitlaatpijp te leiden.

Dit jaar mochten teams een aerodynamisch onderdeel in dat deel van de auto plaatsen, zolang het niet verder dan 60 mm van de as uitstak; normaal gesproken zou die beperking niet toestaan dat het onderdeel verder reikt dan het uiteinde van de uitlaat.

Zoals echter door Motorsport tijdens de tests voorafgaand aan het seizoen werd onthuld, slaagden de ingenieurs van Ferrari erin het probleem te omzeilen door het differentieel zo ver mogelijk naar achteren te verplaatsen, waarbij ze gebruik maakten van de ruimte onder de vervormbare structuur. Omdat dat deel van de auto door Ferrari was ontworpen met dat specifieke onderdeel in gedachten – dat intern de naam (FTM) kreeg – was het voor concurrenten moeilijk om dit eenvoudig te kopiëren.

De uitlaatvleugel is op dit moment legaal, maar na overleg met de e FIA heeft de bestuursinstantie nu besloten de regelgeving aan te scherpen om de oplossing van Ferrari in 2027 te blokkeren en te voorkomen dat ontwerpen uit de hand lopen.

In de nieuwste versie van het technisch reglement voor de F1 2027, dat vrijdag werd gepubliceerd na goedkeuring door de Wereldraad voor de Autosport van de FIA ( ) in Macau, heeft de FIA een uitsluitingszone ingevoerd.

Artikel C2.3.7 luidt als volgt: "Met uitzondering van de uitlaatpijp mag geen enkel onderdeel van de auto zich bevinden binnen een rechthoekige cirkelcilinder die de vlakken XR = 385 en XDIF = 800 snijdt, en waarvan de as identiek is aan, en de diameter 20 mm groter is dan, die van de rechthoekige cirkelcilinder zoals gedefinieerd in C3.9.2(g)."

Mercedes rijdt sinds Miami met een kleine beugel bovenop de uitlaatpijp. Foto door: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

Vanaf de race in Miami vonden rivaliserende teams, waaronder Mercedes, een andere maas in de wet om een uitlaatbeugel te gebruiken die als winglet fungeert, ook al is deze minder krachtig dan de ingebouwde oplossing van Ferrari. Maar ook die maas lijkt nu gedicht, nadat de FIA het betreffende artikel in het reglement, C3.9, grondig heeft herzien. Dit artikel legt verdere beperkingen op aan de plaatsing en vorm van de uitlaatpijp en de aangrenzende carrosserie.

Testritten in Oostenrijk

Tijdens de eerste vrije training op vrijdag was te zien dat Lewis Hamilton in zijn SF-26 reed met de uitlaatvleugel gemonteerd, terwijl beelden laten zien dat debutant Dino Beganovic het onderdeel aanvankelijk gebruikte, maar het vervolgens voor de rest van de sessie liet verwijderen.

Naar verluidt gaat het om een vergelijkende test tussen de twee configuraties met het oog op latere evenementen dit jaar. Omdat er sowieso een rookie in de auto zat, in plaats van vaste coureur Charles Leclerc, was de FP1 in Oostenrijk een kans om de opstelling te testen zonder noemenswaardige nadelen.

Afhankelijk van de resultaten zou de vleugelloze opstelling later dit jaar kunnen worden ingezet op circuits met lagere downforce, zoals Monza, waar het voordeel van de extra downforce mogelijk niet opweegt tegen de bijbehorende weerstandsverlies.

Andere door de FIA WMSC goedgekeurde aanscherpingen voor 2027 hebben betrekking op de positie van de vloersteunen en hun interactie met de carrosserie van de sidepods, en op verdere beperkingen met betrekking tot het ontwerp van de ophanging en het gedrag van de dempers.

Dino Beganovic, Ferrari Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images