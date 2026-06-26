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Red Bull verklaart bijzonder probleem voor Verstappen tijdens eerste test met Oostenrijk-upgrade

Max Verstappen en Isack Hadjar klaagden in Spielberg allebei over een motorisch probleem in bocht 3. Pierre Waché legt uit waar de verdere balansproblemen met het grootschalige updatepakket vandaan komen.

Ronald Vording
Ronald Vording
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Red Bull heeft tijdens de vrijdagse trainingen in Spielberg nog geen goed beeld gekregen van wat Max Verstappen tijdens de mediadag een “cruciaal” upgradepakket voor de RB22 heeft genoemd. De Nederlander sloot beide oefensessies als vierde af, met uiteindelijk een achterstand van ruim een halve seconde op snelste man Kimi Antonelli.

Via de boordradio beklaagde Verstappen zich vooral over een probleem in bocht 3, waar de Red Bull-motor volgens hem op vreemde wijze toeren verloor bij de apex, waarna de coureurs moesten wachten totdat de motor het weer oppikte. De viervoudig wereldkampioen noemde het na afloop “hit and miss”, waarbij teamgenoot Isack Hadjar een soortgelijke lezing deelde.

“Het is alsof de achterkans ineens blokkeert en je daar alle steun verliest. De grip is niet lineair en dat voelt absoluut niet prettig. Je bent eigenlijk constant aan het gokken hoeveel grip je hebt. Zodra je weer op het gas gaat, moet de motor het eerst weer oppakken, waardoor je wielspin krijgt bij de exit. Het is echt heel erg slecht. Alleen al in deze bocht weet ik niet hoeveel we verliezen, maar het voelt gewoon heel beroerd.”

Technisch directeur Pierre Waché erkent dat er een probleem met de motor aan ten grondslag ligt, wat Red Bull voorafgaand aan de kwalificatie moet oplossen. “We hebben daar duidelijk een probleem met de manier waarop we de motor managen en hoe de auto zich gedraagt. Dat is iets wat we moeten oplossen of op zijn minst proberen te omzeilen.”

Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad heeft overigens laten weten dat het zusterteam al langer met dergelijke problemen kampt, maar dat het nu voor het eerst bij de hoofdmacht gebeurt.

Kan Red Bull de balansproblemen oplossen?

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Los van dat motorische probleem was de algehele balans ook niet naar wens. Volgens Waché is dat echter logisch te verklaren. Doordat Red Bull een groot updatepakket heeft geïntroduceerd, zijn de karakteristieken van de auto veranderend en dat betekent ook dat niet alles van de voorbije raceweekenden meer valide is.

“Het is iedere keer hetzelfde probleem. Wanneer je veel aan de auto aanpast, veranderen de karakteristieken een beetje en verschuift de balans ook. Dan moet je bekijken hoe gevoelig elk set-up element is, welke rol dat speelt in de wensen van de coureurs en wat zij precies nodig hebben. Dat is overduidelijk iets waar we na de tweede training van moeten leren en dat we voor derde trainingen en de kwalificatie moeten verbeteren.”

Volgens Hadjar is het ook precies waarom Red Bull nog niet kan inschatten wat het grootschalige pakket met onder meer een herziene vloer, sidepods en gewichtsreductie precies oplevert. “Voorlopig lijkt het moeilijk om het maximale eruit te halen, omdat de balans volledig verkeerd is en we worstelen. We hebben vanavond dus nog veel om uit te zoeken”, aldus de Fransman.

Alhoewel de echte progressie onduidelijk is, is Waché er wel van overtuigd dat de upgrade een stap voorwaarts betekent. “We zien wel duidelijk dat het pakket beter is dan wat we hiervoor hadden, zowel qua gewicht als qua downforce. Maar om te zien hoeveel neerwaartse druk we daadwerkelijk hebben gewonnen, daarover zullen we vannacht en morgenochtend meer te weten komen.”

Teambaas Laurent Mekies heeft laten weten dat hij Red Bulls achterstand met de upgrades hoopt te verkleinen van vier à vijf tienden tot twee à drie. Bijkomend voordeel is volgens Hadjar dat het pakket de driveability moet verbeteren, als er tenminste een betere balans wordt gevonden dan op vrijdag.

“Het voelde tijdens de tweede training al veel beter aan, dus dat is goed nieuws, maar het is nog niet waar we willen staan. De auto is in ieder geval makkelijker te besturen, waardoor de performance morgen waarschijnlijk wat eenvoudiger komt dan normaal. Dat is positief, maar qua afstelling is de auto absoluut nog niet zoals we die willen hebben.”

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