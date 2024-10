F1 Austin live: Volg de sprintrace

De Grand Prix van de Verenigde Staten is al weer de negentiende race van het F1-seizoen. Op het Circuit of the Americas worden de fans echter op meer dan alleen de Grand Prix getrakteerd, want hier vindt ook de vierde sprintrace van het seizoen plaats. Voor het eerst sinds juni is het Max Verstappen die weer eens van de eerste startplaats mag vertrekken, maar weet hij die ook om te zetten in een zege om zo een kleine klap aan titelrivaal Lando Norris uit te delen?

De sprintrace op COTA begint om 20.00 uur Nederlandse tijd. De coureurs werken een afstand van iets meer dan 100 kilometer af, wat op dit circuit neerkomt op een sprintrace van negentien ronden. Hierin kan de bandenkeuze een rol spelen, al lijken de mediumbanden de favoriete compound te worden. Immers hoeven de coureurs geen verplichte pitstop te maken tijdens deze korte race. Mocht deze onderbroken worden door een incident, dan zal er een maximumduur van zestig minuten gelden. De winnaar van de sprintrace pakt acht punten, de nummer twee zeven en de nummer drie zes. Dat neemt af tot aan de nummer acht, die dus op één punt kan rekenen.

