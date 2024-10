Rapportcijfers Grand Prix van de Verenigde Staten 2024

Kon zich vasthouden aan het feit dat hij Hamilton had verslagen in de kwalificatie. Kon niet heel veel doen in de race, want de Sauber is de slechtste auto van het veld. Ging het op laatste moment over naar een eenstopper, waardoor hij 40 rondjes op de hards moest rijden. Had mazzel dat hij de kwalificatie haalde, want aan het einde van de sprint gingen de remmen in vlammen op. Dat was ook de reden waarom hij achter Zhou finishte in de sprint.

Rapportcijfer Motorsport.com 5 Mijn cijfer - Lezersgemiddelde 4.90 (413 inzendingen)