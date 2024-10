Max Verstappen wint F1-sprintrace Austin, stewards pleiten Norris vrij

Voor de vierde keer dit F1-seizoen mochten de coureurs zaterdag aan de bak voor een sprintrace. De FIA en Formule 1 hebben er maar liefst drie in de laatste maanden van dit jaar gestopt, in de hoop de titelstrijd zo lang mogelijk spannend te houden. Met voorafgaand aan de sprint slechts 52 punten verschil tussen Max Verstappen en Lando Norris komt die opzet ogenschijnlijk tot zijn recht, al mocht eerstgenoemde in Austin wel voor het eerst sinds eind juni - bij de Grand Prix van een Oostenrijk - weer vanaf pole-position vertrekken. De Limburger had zich vrijdag twaalf duizendsten rapper getoond dan Mercedes-coureur George Russell, terwijl titelrivaal Norris niet verder kwam dan P4 en dus werk aan de winkel had.

Verstappen ziet Norris oprukken bij start, Ferrari druk met zichzelf

Bij het doven van de startlichten kwam Verstappen op gebruikte mediums, de compound met de gele markering waar het hele veld overigens op startte, goed van zijn plek. De run omhoog naar de eerste bocht van het Circuit of the Americas is altijd verraderlijk, maar Verstappen wist meteen de binnenkant af te dekken en daarmee soeverein de leiding te behouden. Het slechte nieuws voor hem was dat hij bij het uitkomen van bocht 1 niet Russell, maar juist de papaja-auto van Norris zag opdoemen. Russell leek P2 bij de start nog relatief simpel te behouden, maar kwam bijzonder slecht uit de eerste bocht. Het gaf Norris de kans om binnendoor te komen en zich te ontpoppen tot de naaste belager van Verstappen.

Bekijk: GP Verenigde Staten: Start van de sprintrace

Russell moest op zijn beurt nog meer in de spiegels kijken tijdens de openingsronde. Charles Leclerc keek in zijn Ferrari even aan de binnenkant van de zilverpijl, maar zag de Mercedes-coureur counteren en daarmee de derde stek nog behouden. Nadien hadden de Ferrari-mannen de handen enige tijd vol aan elkaar. Carlos Sainz probeerde het meermaals bij zijn teamgenoot, tot ongenoegen van Leclerc: "Kom op, we moeten proberen om het gat met de anderen te dichten." Het was aan dovemansoren gericht en weerhield Sainz er bepaald niet van om het te blijven proberen. Sterker nog: met wat ellebogenwerk wist Sainz zijn Monegaskische collega voorbij te steken voor de vierde plek op dat moment.

Verstappen soeverein, weer een foutje van Norris onder druk

Voor de neus van de Madrileen voerde Russell de druk op hetzelfde moment op bij Norris. De man met startnummer 63 beproefde zijn geluk even aan de buitenkant van bocht 15, maar kwam van een koude kermis thuis. De Mercedes-coureur had ogenschijnlijk beter kunnen wachten op het lange rechte stuk dat zou volgen, des te meer doordat Norris geen DRS had. Russell was echter te ongeduldig en moest zijn foute keuze bekopen in het gevecht dat zou volgen. Dat gevecht was namelijk niet langer met Norris, maar juist met de oprukkende Ferrari's. Russell had met zijn dadendrang te veel van de banden gevraagd, waardoor hij niets meer kon beginnen tegen Sainz en een ronde later ook niet tegen Leclerc. "Mijn linker voorband is er volledig aan", concludeerde Russell via de boordradio toen hij zichzelf op P5 vond.

Met de stellingen vooraan ingenomen, zouden de resterende ronden een direct gevecht op race pace worden. Norris probeerde nog eenmaal binnen de DRS-marge van Verstappen te komen, maar zag de regerend wereldkampioen geen krimp geven. Verstappen reed zodoende soeverein naar de sprintzege in Texas en heeft zijn voorsprong in het wereldkampioenschap vergroot op Norris.

Dat leek in eerste instantie met slechts één punt te gebeuren, maar zou in de praktijk om twee punten gaan. Ferrari beschikte in de slotfase namelijk over meer snelheid en zette Norris flink onder druk. Niet voor het eerst dit Formule 1-seizoen maakte de Brit vervolgens een foutje onder die druk. Norris verremde zich bij het ingaan van de slotronde en gaf Sainz daarmee een buitenkansje om P2 over te nemen. In het duel voor P3 zou het nadien eveneens bijzonder close worden met Leclerc, maar die stek wist Norris nog wel ternauwernood te behouden. "Maar dat was moving under braking!", riep Leclerc via de boordradio over het verdedigen door Norris. De wedstrijdleiding heeft nadien laten weten dat het rijgedrag van Norris in de slotronde en meer specifiek het moment in bocht 15 'under investigation' was. De stewards hebben ernaar gekeken, maar Norris vrijgepleit met het besluit 'no further action'. Het verschil tussen Verstappen en de McLaren-coureur in het WK bedraagt nu 54 punten.

Bekijk: GP Verenigde Staten: Het gaat bijna mis tussen Leclerc en Norris

Achter al deze vermakelijke duels completeerde Russell de top-vijf, voor Lewis Hamilton op P6. Het Haas-duo Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg wist knap met de resterende punten aan de haal te gaan. Peréz greep daar op P9 naast, net als Oscar Piastri die door het overschrijden van de track limits op vrijdag voor een inhaaljacht stond. De McLaren-coureur werkte zich weliswaar naar voren, maar liep onderweg een tijdstraf van vijf seconden op en moest uiteindelijk genoegen nemen met P10.

Het raceweekend in Austin wordt vanaf middernacht Nederlandse tijd vervolgd met de kwalificatie voor de hoofdrace.

Uitslag: Formule 1 sprintrace Grand Prix van de Verenigde Staten