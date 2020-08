Tweede seizoen DiRT Rally 2.0 World Series aangekondigd

Codemasters en Motorsport Games hebben aangekondigd dat het tweede seizoen van de populaire DiRT Rally 2.0 World Series op dinsdag 25 augustus van start gaan met de eerste live in-game kwalificatieronden. Het seizoen mondt uit in een live finale tijdens de Autosport International Show in Birmingham op 16 januari 2021. Daar zullen twaalf deelnemers strijden om een prijzenpot van 20.000 dollar – het dubbele van het eerste seizoen. De winnaar krijgt bovendien een test in de QEV elektrische rallycrosswagen van het nieuwe FIA eRX2 Championship.

De DiRT Rally 2.0 World Series is een vervolg op het succesvolle eerste seizoen, naast de zeer vermakelijke World RX Esports Series dat meer dan 1,24 miljoen live kijkers trok. De World Series beschikt wederom over aparte kampioenschappen voor rally en rallycross, beiden met een prijzenpot van 10.000 dollar. Alle deelnemers aan de kwalificatie ontvangen gratis de Ford Fiesta R5 MKII als in-game voertuig voor DiRT Rally 2.0.

Volkswagen Golf GTI actie Photo by: Codemasters Renault Megane RSRX18 actie Photo by: Codemasters

Ross Gowing, Game Director van DiRT Rally 2.0 bij Codemasters, zei: “De DiRT Rally 2.0 World Series overtrof onze verwachtingen. We wisten dat er vraag naar was maar we hadden zo’n enorme hoeveelheid deelnemers en engagement niet verwacht. Nu gaan we het nog eens dunnetjes over doen met een groter evenement en nog meer prijzengeld. We zijn blij de spelers te kunnen belonen met de in-game Fiesta R5 en hopen dat dit nog meer spelers aantrekt om deel te nemen.”

Ben Rossiter-Turner, hoofd van Esports Motorsport Games, voegde toe: “We zijn blij onze samenwerking met Codemasters uit te breiden met het tweede seizoen van de DiRT Rally 2.0 World Series. De reacties van de rijders, kijkers en community op het eerste seizoen en de World RX Esports Series waren overweldigend positief. We kijken ernaar uit een nog grotere en betere ervaring neer te zetten, met een speciale showcase tijdens de Autosport International als finale. We hebben interessante plannen.”

Lancia Delta Integrale actie Photo by: Codemasters DSAutomobiles DS21 actie Photo by: Codemasters

Pere Gonzalez, Projectmanager voor het nieuwe FIA eRX2 Championship, zei: “We zijn blij de handen ineen te slaan met Codemasters en Motorsport Games voor de aanstaande DiRT Rally 2.0 World Series. De interesse in esports is de afgelopen maanden enorm toegenomen, met name onder jonge deelnemers en fans. We zien veel overeenkomsten tussen hen en het nieuwe FIA eRX2 Championship, dat toonaangevend is op het gebied van elektrificatie van rallycross. We hebben in andere disciplines gezien dat gamers de potentie en vaardigheden hebben om uit te groeien tot real-life coureurs. We kijken uit naar deze competitie en de test van de winnaar in een echte wagen.”

Deze competitie is beschikbaar voor alle DiRT Rally 2.0-spelers op PlayStation®4, de Xbox One-familie en Windows PC (via Steam). Spelers kunnen zich registeren door te navigeren naar het World Championship tab in het menu van de game en dan te kiezen voor Qualifiers.

De DiRT Rally World Series is opgedeeld in drie kwalificatiefasen, elk bestaande uit drie evenementen. De snelste tijd van elk evenement op elk platform verdient een plaats in de Qualifying Final. Hier worden de winnaars aangevuld met de drie snelste runners-up, bepaald op basis van opgetelde tijden. In rallycross gaat het om twee snelste runners-up. De top-twee van elke Qualifying Final verdient een plek in de halve finale.

Peugeot 208RX actie Photo by: Codemasters Ford Fiesta R2 actie Photo by: Codemasters

Hieronder een schema van de evenementen.

Rally:

Ronde 1 – Nieuw-Zeeland

25 Aug Elsthorpe Sprint Forward R2

01 Sep Waimarama Sprint Forward Group A

08 Sep Ocean Beach Sprint Forward H2 RWD

26 Sep Qualifying Final 1 (Live Streamed)

Ronde 2 – Spanje

29 Sep Centenera R5

06 Oct Ascenso por valle el Gualet Rally GT

13 Oct Viñedos Dardenyà H2 FWD

31 Oct Qualifying Final 2 (Live Streamed)

Ronde 3 – Australië

03 Nov Noorinbee Ridge Descent H1 FWD

10 Nov Taylor Farm Sprint R5

17 Nov Yambulla Mountain Ascent H3 RWD

05 Dec Qualifying Final 3 (Live Streamed)

19 Dec Semi Final (Live Streamed)

16-17 Jan Final (Live at Autosport International)

Rallycross

Ronde 1

25 Aug Holjes RX Supercars

01 Sep Hell RX2

08 Sep Lohéac Super 1600

26 Sep Qualifying Final 1 (Live Streamed)

Ronde 2

29 Sep Barcelona RX2

06 Oct Montalegre RX Supercars

13 Oct Hell Super 1600

31 Oct Qualifying Final 2 (Live Streamed)

Ronde 3

03 Nov Lohéac RX Supercars

10 Nov Holjes RX2

17 Nov Barcelona Super 1600

05 Dec Qualifying Final 3 (Live Streamed)

19 Dec Semi Final (Live Streamed)

16-17 Jan Final (Live at Autosport International)

Je volgt de DiRT Rally 2.0 World Series via de @DiRTGame social media-kanalen en op motorsport.tv.