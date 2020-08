Alonso zou graag zien dat er een virtuele Indy 500 komt

Voorafgaand aan de uitgestelde Indy 500 sprak Alonso met de media over de groei van esports. De Spanjaard denkt dat iconische evenementen daarvan moeten profiteren. In juni deed Alonso ook mee aan de virtuele 24 uur van Le Mans, een samenwerking tussen de ACO, FIA WEC en Motorsport Games, met 50 teams en talloze professionele coureurs en simracers. Het evenement vond plaats op de datum dat de 24 uur van Le Mans aanvankelijk gehouden had moeten worden, maar de Franse klassieker werd uitgesteld vanwege het coronavirus.

“Ik denk dat esports een ongelooflijk grote stap heeft gemaakt tijdens het virus, dankzij de pandemie”, aldus Alonso. “Ik ben er erg druk mee geweest, de virtuele Le Mans is een van de grootste evenementen ooit geweest. Niet alleen heb ik me beziggehouden met de voorbereiding op de race, ik deed samen met Rubens Barrichello en een paar vrienden mee, maar ook als stakeholder van Motorsport Games die betrokken waren bij dit evenement. Uiteindelijk hadden we meer dan veertien miljoen kijkers, dat is geweldig voor esports. De Indy 500 zou dit soort initiatieven op dezelfde manier moeten omarmen, ik denk dat de fans het een geweldige show zouden vinden. Je ziet dat er een mooie sfeer hangt in de virtuele wereld, de fans zouden dat waarderen. Waarom komt er in de toekomst geen samenwerking tussen Motorsport Games in de Indy 500 voor een virtuele versie van dit evenement? Met opnieuw 14 tot 20 miljoen kijkers? Deze race is uniek.”

Volgens Alonso zorgt een virtuele race er eveneens voor dat fans toch nog onderdeel zijn van een evenement, ondanks dat ze er nu in het echt niet bij kunnen zijn. “Niet alleen rijders, maar ook fans, promotors, sponsors en kampioenschappen hebben binnen drie of vier maanden een groei doorgemaakt die gelijkstaat aan drie, vier of misschien tien jaar”, vervolgde Alonso. “Het laat zien dat de timing goed was om te laten wat esports kan betekenen en welke mogelijkheden er zijn. Ik ben blij dat veel mensen dit hebben ingezien, zeker wat betreft deze iconische wedstrijden. De virtuele 24 uur van Le Mans had 200 topcoureurs aan de start en ik denk dat het deuren heeft geopend voor de toekomst.”