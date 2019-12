Van der Mark met Yamaha op pole in 8 uur van Sepang

Yamaha Sepang Racing verzekerde zich tijdens een spannende Top 10 Trial van de pole. Het team bleef Honda Asia Dream Racing en F.C.C. TSR Honda France voor. De Top 10 Trial startte met een paar bliksemsnelle ronden van de 20-jarige Thai Somkiat Chantra. Hij reed een ijzersterke 2.05.440 voor Honda Asia Dream Racing, waarmee het Japanse team van de negende naar de eerste plek schoot. Morbidelli was met Yamaha Sepang Racing als enige motorrijder in staat om hem te verslaan. Hij dook er bijna acht tienden onder met een ronde van 2.04.647. Dat was voldoende voor de beste startpositie.

Van der Mark is trots op het resultaat van zijn teamgenoot en verwacht een mooie race. "We zijn het raceweekend sterk begonnen, met Franco die een fantastische ronde in de Top 10 Trial reed. Daarmee veranderde onze voorlopige pole van de kwalificatie in een daadwerkelijke pole-position voor de race op zaterdag. Belangrijker is hoe we constant verbeterden en het betere gevoel met de YZF-R1 dat we allemaal hebben bij de exit van elke bocht. Alledrie hebben we een mooi tempo, dus ik ben er zeker van dat we vooraan kunnen vechten in de eerste 8 uur van Sepang ooit. Ik kijk er naar uit!"

Honda Asia Dream Racing bleef F.C.C. TSR Honda France voor in de strijd om de tweede plek nadat Josh Hook een 2.05.484 neerzette. Jérémy Guarnoni’s ronde, een 2.05.826, slaagde erin om Webike SRC Kawasaki France twee plekken op te laten schuiven, waardoor het team zaterdag op de vierde plek zal starten voor BMW Motorrad World Endurance Team, YART Yamaha, Team ERC Endurance, BMW Sepang Racing en VRD Igol Pierret Experiences.

Het Wójcik Racing Team was in de Top 10 Trial de grootste verliezers. Gino Rea crashte tijdens zijn getimede ronde. Het Poolse team met eveneens een Yamaha-motor stond na de kwalificatie achtste, maar zal uiteindelijk vanaf de tiende startpositie vertrekken. Suzuki Endurance Racing Team en de eerste Superstock-teams starten daarachter.

Superstock

Tijdens de kwalificatie in de Superstock braken direct meerdere gevechten uit. Een daarvan ging om de leiding en tussen het Japanse Tone RT Syncedge 4413 BMW en het Franse Moto Ain. Eerstgenoemde was de snelste Superstock van de 8 uur van Suzuka in juli, laatstgenoemde formatie won vorig seizoen de FIM Endurance World Cup. Beide teams wisselden elkaar constant af met de toptijd en starten vanaf respectievelijk de twaalfde en dertiende plek. GERT56 by GS Yuasa en Motors Events staan als eerstvolgende Superstocks op de negentiende en twintigste plek, vlak achter Team 33 Coyote Louit Moto, No Limits Motor Team, Team Aviobike en BMRT 3D Maxxess Nevers.

De 8 uur van Sepang vindt plaats in de middag en avond. De race begint met daglicht, maar zal onder de nieuwe lichtinstallatie eindigen. De warm-up vindt op 14 december om negen uur 's ochtends lokale tijd (02.00 uur in Nederland) plaats. De race zelf zal om 13.00 uur (06.00u Nederlandse tijd) op het Sepang International Circuit op gang geschoten worden.

Van der Mark won met Yamaha eerder dit jaar de 8 uur van Suzuka, maar raakte de zege kwijt toen Kawasaki een protest indiende.