Rossi pakt fraai podium op vier wielen tijdens Gulf 12 Hours

Rossi stapte samen met zijn halfbroer Luca Marini (Moto2-coureur) en zakenvriend Alessio Salucci in een Ferrari 488 GT3 voor de endurancerace over het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. De race was verdeeld in twee segmenten van ieder zes uren. In het eerste bedrijf kende Rossi een beroerde start, al maakte hij vervolgens wel twee plekken goed. Marina wist het team nog iets verder naar voren te brengen, waardoor het eerste bedrijf als zesde werd afgesloten.

In het tweede deel zette de opmars zich voort, al sloeg de schrik even toe op het moment dat Rossi stil kwam te staan door een probleem met de branstoftoevoer. Het euvel bleek uiteindelijk snel te verhelpen en schakelde het Italiaanse trio niet uit voor een podiumklassering. Voor het laatst stekje op het ereschavot ontstond een tweestrijd tussen Rossi en co en de #5 Audi. Een drive through penalty voor een te late pitstop gooide roet in het eten bij die Audi-formatie en schonk Rossi het algemene podium en winst in de GTE Am-klasse.

Ondanks dit ongemak had Audi nog meer dan voldoende te juichen in Abu Dhabi. Zo ging het Zuid-Duitse merk alsnog met de algemene zege aan de haal. Sterker nog: het zou uiteindelijk een één-tweetje worden voor de fabrikant met de vier ringen. Dries Vanthoor, Cristopher Mies en Rinat Salikhov versloegen merkgenoten Nick Foster, Murod Sultanov en Mattia Drudi en gingen zo (ondanks een stop-and-go penalty) met de zege aan de haal.

