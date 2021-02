Aston Martin keert mogelijk met Racing One terug in DTM

De DTM kon zich in 2019 al verheugen op de aanwezigheid van Aston Martins. R-Motorsport zette na het vertrek van Mercedes een programma op met de Vantage DTM, maar na slechts een jaar viel het doek al voor het project. Daarmee verdween Aston Martin meteen ook weer uit de Duitse toerwagenklasse, maar onder het nieuwe GT3-reglement keert de fabrikant mogelijk terug. Het merk is in gesprek met het Racing One-team van Martin Kohlhaas over de inzet van een Vantage GT3. Mocht het zover komen, dan is Aston Martin het zesde merk dat in 2021 uitkomt in de DTM. Eerder zegden teams met GT3-wagens van Audi, BMW, Mercedes, McLaren en Ferrari hun deelname aan de klasse toe.

Het is echter nog niet zeker of Racing One wel met Aston Martin aan het vertrek verschijnt in de DTM. Het team heeft namelijk al twee Ferrari 488 GTE Evo’s in bezit en daarmee neemt het deel aan de Nürburgring Endurance Series en de 24H Series en dus is het niet uit te sluiten dat het team met Ferrari’s aan de DTM gaat deelnemen. “Aston Martin zou misschien iets meer steun geven omdat ze sterk aanwezig zijn in Duitsland. Ze zouden ons zelfs goede coureurs met een budget kunnen toewijzen, iets wat Ferrari niet doet”, vertelde Kohlhaas aan Motorsport.com. Het is niet eenvoudig om het DTM-programma rond te krijgen. “We zijn geen Aston-team en bovendien zouden we ook in andere klassen met Aston Martin moeten racen. Het is lastig om die puzzel samen met een andere fabrikant te leggen. De kansen tussen Ferrari en Aston Martin zijn op dit moment 50-50.”

Het is bovendien niet zeker dat het DTM-programma überhaupt van de grond komt, want Kohlhaas benadrukt dat het financiële plaatje daarvoor moet kloppen. “Daarom moeten we kiezen tussen de DTM en de GT World Challenge Europe”, zei hij. Het feit dat het laatstgenoemde kampioenschap al in april begint, zorgt ervoor dat Kohlhaas enige haast moet maken met zijn besluit. “Als ik voor eind februari geen afgerond programma heb draaien, dan moet ik veel moeite gaan doen om die Ferrari’s ergens anders in te zetten. Dus ik moet in de eerste weken van maart ergens voor kiezen.”