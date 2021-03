ROWE bevestigt DTM-avontuur met BMW M6 GT3

Het Duitse team van ROWE won afgelopen jaar met onder andere Nicky Catsburg achter het stuur van zijn BMW de 24 uur van de Nürburgring, waarna het met een Porsche ook de 24 uur van Spa op zijn naam wist te schrijven. Dit jaar zal het team met BMW hoogstwaarschijnlijk opnieuw terugkeren naar de befaamde Nordschleife, maar het is nog onzeker of het team met de Porsche 911 GT3 ook de titel gaat verdedigen op Spa-Francorchamps. Voorlopig geeft de renstal namelijk de voorkeur aan een nieuw avontuur in de DTM, waar het eveneens met BMW aan de start zal verschijnen.

ROWE is na Walkenhorst Motorsport al het tweede team dat laat weten dat het samen met BMW in het vernieuwde DTM stapt. Met hoeveel M6 GT3’s en met welke rijders de renstal aan de start komt, wordt later bekendgemaakt.

"DTM stond al een tijdje op onze radar"

“Een deelname aan de DTM is een geweldig verhaal voor ROWE Racing”, vertelt teambaas Hans-Peter Naundorf. “De DTM heeft een rijke historie als meest populaire toerwagenklasse in Europa. Voor ons als team stond de klasse al een tijdje op de radar. Het feit dat het nu voor ROWE eindelijk mogelijk wordt om deel te nemen dankzij de overstap naar GT3-bolides is voor mij persoonlijk geweldig, omdat mijn autosportwortels in de DTM liggen. Het is fantastisch om nu vanaf het begin aanwezig te zijn in een DTM-kampioenschap dat gebaseerd is op nieuwe technische reglementen.”

Stevige concurrentie

Naast Walkenhorst zal ROWE het in de DTM onder andere op moeten gaan nemen tegen teams van voormalig Formule 1-coureur Jenson Button, Red Bull en ABT Sportsline. Met BMW, Audi, Mercedes, McLaren en Ferrari zijn vijf verschillende automerken al zeker van deelname, mogelijk worden daar nog andere merken aan toegevoegd.

“Met sprintraces, eersteklas teams en coureurs en auto’s van ten minste vijf verschillende fabrikanten wordt de DTM een flinke uitdaging voor ons team, maar we gaan hem graag aan”, vervolgt Naundorf. “Onze deelname aan de DTM betekent echter niet dat we onze geliefde langeafstandsraces de rug toekeren: we werken ook aan een uitgebreid raceprogramma op de Nürburgring Nordschleife voor dit jaar.”