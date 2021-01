Shibalov zorgt voor zevende Kamaz-overwinning in acht etappes

Lange tijd leek het erop dat Aliaksei Vishneuski voor stijlbreuk zou zorgen. De MAZ-rijder ging halverwege de proef aan de leiding en hield dat tot het voorlaatste tussenpunt vol. Aan de finish was Shibalov echter sneller, net als Andrey Karginov en klassementsleider Dmitry Sotnikov. Vishneuski eindigde op de vierde plaats met een achterstand van 7.54 minuten.

Ignacio Casale eindigde op de vijfde plaats, hij verloor 9.13 minuten. Ales Loprais werd zesde voor Airat Mardeev en Martin Macik. Martin Soltys eindigde op de negende plaats. Martin van den Brink was andermaal de beste Nederlander, maar hij verloor in het klassement wel een plekje aan Karginov. De kopman van Mammoet Rallysport kwam op dertien minuten van de winnaar aan de finish.

Pascal de Baar kwam na een lastige zevende etappe als twaalfde aan de finish. Teamgenoot Gert Huzink heeft de wedstrijd wel definitief moeten verlaten. Hij deed in het zogenaamde Experience-klassement mee, maar kreeg zondag weer motorproblemen. De rally van Huzink is nu definitief over, maakte het team maandagochtend bekend.

In het klassement heeft Sotnikov een voorsprong van 43 minuten op Shibalov. Mardeev staat op 1 uur en 13 minuten op de derde plaats.