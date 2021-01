Al-Attiyah verkleint achterstand op Peterhansel na nieuwe dagzege

De kopmannen waren behoorlijk aan elkaar gewaagd in de openingsfase van de proef, maar Al-Attiyah rekende in de tweede helft van de etappe af met de Mini-coureurs Peterhansel en Carlos Sainz. Peterhansel noteerde kort voor de neutralisatie nog de snelste tijd, maar verloor daarna langzamerhand meer tijd. De Fransman reed zondag al op eieren naar de finish toen een deel van de wielophanging het begaf. Dit kon gemaakt worden, maar vanwege de marathonetappe kreeg de wagen geen service van de assistentie. Hoewel de details op dit moment nog ontbreken, is het goed mogelijk dat Peterhansel hierdoor in het laatste deel van de proef een beetje rustiger heeft moeten rijden.

Het speelde Al-Attiyah in ieder geval in de kaart. Aan de finish had hij een voorsprong van 3.03 minuten op Peterhansel, die overigens nog gewoon aan kop staat in het klassement. Voor Al-Attiyah was het zijn veertigste dagzege in de Dakar. Het verschil is nu 4.50 minuten in het voordeel van Monsieur Dakar. Carlos Sainz eindigde op de tweede plaats, 52 seconden achter Al-Attiyah. Hij staat nog altijd op de derde plaats in het klassement, maar zijn achterstand is nog altijd aanzienlijk.

Yazeed Al-Rajhi begon voortvarend aan de achtste etappe. De winnaar van zondag mocht openen, maar de Saudi kon er niet lang van genieten. Na drie lekke banden verloor Al-Rajhi maar liefst 51 minuten op de koplopers. Hij moest in het vervolg van de proef op eieren rijden om te voorkomen dat hij niet nog eens lek zou rijden en zonder reservebanden zou vallen. Dat overkwam Sebastien Loeb namelijk. Zijn team BRX Prodrive is de T5-vrachtwagen (snelle service) al kwijtgespeeld en dus moest Loeb zijn eigen hachje redden in de marathonetappe. Dat liep niet geweldig af. Zondag kende Loeb al behoorlijk wat problemen en op maandag viel hij na 81 kilometer stil met twee lekke banden. Hij was op dat moment door zijn reservewielen heen. Teamgenoot Nani Roma kon hem ook niet helpen, die was al ver vooruit.

