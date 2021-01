Dagsucces voor Brabec, Cornejo nieuwe leider in klassement

De 453 kilometer lange etappe naar Sakaka vormde het eerste deel van de marathonetappe waarin rijders niet kunnen profiteren van de assistentie van de servicecrews. Eventueel gesleutel moeten rijders dus helemaal op eigen houtje doen. Ook is er geen mogelijkheid tot het wisselen van banden. Dat zou nog enige spanning op kunnen leveren, al moeten we daarvoor waarschijnlijk wachten tot het tweede deel van de marathon.

Zondag was de overwinning voor Brabec, die tot nu toe een wisselvallige Dakar afwerkt. De winnaar van vorig jaar nam de leiding in de wedstrijd in de tweede helft van de proef over van Toby Price, die nog aardig wat tijd verloor. In de slotfase leek het erop dat Kevin Benavides een machtsgreep deed, maar die verloor nog flink wat tijd in de slotfase. Brabec pakte zodoende de overwinning met een voorsprong van 2.07 minuten op Nacho Cornejo.

Price gaf na de tankstop wat tijd prijs en kon dat in de laatste kilometers niet meer goedmaken. Hij werd zesde en heeft de leiding in het klassement overgegeven aan Cornejo, die nu een volledige seconde voorsprong heeft. Een andere KTM-rijder maakte juist een plekje goed in het klassement. Sam Sunderland rijdt tot nu toe onzichtbaar in de rondte, maar de rappe Engelsman is zijn snelheid niet verloren. Sunderland werd zondag achter Skyler Howes vierde.

Debutant Daniel Sanders doet het niet onaardig in zijn eerste Dakar, hij werd vijfde voor Xavier de Soultrait en Price. Luciano Benavides werd achtste voor Joaquim Rodriques. Yamaha-man Franco Caimi maakte de top-tien compleet, hij verloor ruim zes minuten. Joan Barreda Bort van Honda mocht de etappe aftrappen na zijn zege op vrijdag. Aanvankelijk hield de Spanjaard de schade beperkt, maar het verlies liep in rap tempo op. Hij gaf aan de finish bijna negen minuten toe.

Kevin Benavides behoorde tot een van de grote verliezers van de etappe. De nummer twee uit het klassement ging in de slotfase van de proef in de fout. Hij verloor daarbij ruim tien minuten. Ook Yamaha-rijder Ross Branch kende al vroeg in de etappe tegenslag. De man uit Botswana kwam ongelukkig ten val en verloor een half uur omdat hij zijn machine moest repareren. In de tweede fase van de etappe was Branch zijn voorsprong enigszins te beperken, maar de teller bleef steken op 42 minuten. Hij valt daardoor van de vierde naar de vijftiende stek in het klassement.

Bericht wordt aangevuld.

Uitslag zevende etappe Dakar 2021 - Motoren

Pos. # Coureur Merk Tijd/Verschil 1 1 R. Brabec Honda 4h37:44 2 4 N. Cornejo Honda +2:07 3 9 S. Howes KTM +2:19 4 4 S. Sunderland KTM +2:52 5 21 D. Sunders KTM +3:14 6 12 X. De Soultrait Husqvarna +3:57 7 3 T. Price KTM +5:05 8 77 L. Benavides Husqvarna +5:49 9 27 J. Rodrigues Hero +5:55 10 6 F. Caimi Yamaha +6:46

Klassement na de zevende etappe Dakar 2021 - Motoren