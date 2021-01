Karginov revancheert zich, Macik valt weg uit klassement

Het sleutelmoment in de proef zat al vroeg in de 456 kilometer lange etappe. Al voor het eerste tussenpunt na 43 kilometer waren de kaarten geschud. Anton Shibalov ging op dat punt aan de leiding, maar daarvoor waren de eerste vier rijders elkaar al tegengekomen. Vanaf dat moment nam Martin Macik de leiding in de wedstrijd over. Met zijn Iveco maakt de Tsjech een uitstekende indruk, maar tegen het einde liep het toch nog mis. Macik noteerde op kilometer 292 nog de snelste tussentijd, maar verloor daarna flink. Aan de meet was de achterstand 28.30 minuten. Karginov deed er juist nog een tandje bij en klokte de snelste tijd.

Daarmee doorbrak eindwinnaar Karginov een negatieve reeks in de eerste dagen van de rally. In het klassement kan hij een goede klassering wel vergeten, maar met een dagsucces kan hij in ieder geval weer in dienst van Kamaz rijden. Aliaksei Vishneuski werd namens Maz tweede. Dmitry Sotnikov is nog altijd klassementsleider, hij werd vandaag derde. Zijn voorsprong in het klassement is ruim 33 minuten op teamgenoot Anton Shibalov, die vierde werd. Martin Soltys maakte namens Tatra de top-vijf compleet.

Martin van den Brink verloor aan het begin van de proef flink wat tijd door een misser in de navigatie. Na draaien en keren vond hij het juiste spoor en kon de achtervolging beginnen. Dat eindigde op de twaalfde plaats, 39 minuten achter Karginov. Pascal de Baar begon iets later aan de proef en zat sneller goed in het juiste spoor. Hij verloor daar de helft minder tijd dan Van den Brink, al leverde de Riwald-coureur tegen het einde weer wat meer in. De Baar kwam als elfde over de meet, 37 minuten achter Karginov.

Officieel hoort Gert Huzink bij de uitvallers, maar de krachtbron van de Renault-truck is weer gemaakt en dus kwam hij vandaag weer in actie in het Experience-klassement. Hoewel hij buiten mededinging start worden de tijden wel opgenomen in het reguliere klassement. Huzink eindigde op de achtste plaats, 18 minuten na Karginov. Hij was daarmee eigenlijk de beste Nederlander. William van Groningen mocht ook in dat klassement starten, maar haalde het begin van de proef niet. Hij is nu dus definitief uitgevallen.