Red Bull-juniorprogramma breidt uit naar Dakar Rally

Red Bull, dat onder andere in de MotoGP en Formule 1 actief is, komt met dit nieuwe initiatief aanzetten dat in de voetsporen moet treden van het Red Bull Junior Team. Daaruit zijn onder andere Formule 1-kampioen Sebastian Vettel en meervoudig Grand Prix-winnaars Daniel Ricciardo en Max Verstappen voortgekomen. Het juniorprogramma voor de Dakar Rally zal in samenwerking met Overdrive Racing worden opgezet.

Overdrive was ook een belangrijke steunpilaar in de Dakar-inspanningen van Toyota en heeft een 4x4 prototype gebouwd die aan de FIA T3-reglementen voldoet voor het nieuwe project. Overdrive-directeur Jean-Marc Fortin vertelde aan Motorsport.com: "Het project begon in februari dit jaar, toen de FIA de reglementen publiceerde. We hebben besloten een nieuwe start te maken en spraken met Red Bull tijdens de Abu Dhabi Desert Challenge [in maart], om te ontdekken of een collaboratie mogelijk was. Ze waren heel geïnteresseerd en dus kwamen we in een stroomversnelling terecht. We hebben de wagen in vier à vijf maanden gebouwd en halverwege september gelanceerd."

Vier OT3-wagens bij start Dakar Rally

Het nieuwe OT3-prototype, dat 890 kilogram weegt en over een turbomotor van 177 pk beschikt, tikte de 2.500 kilometer aan tijdens de tests in Marokko. Dakar-winnaars Nasser Al-Attiyah en Cyril Despres waren betrokken bij de ontwikkeling en de testfase. Er zullen vier OT3's aan de start van de Dakar Rally verschijnen. De deelnemerslijst, bestaande uit rijders van 18 tot 21 jaar oud, zal volgende week worden onthuld. Despres, die zelf geen zitje heeft voor de marathon in 2020, zal als coach fungeren.

"Het hoofddoel van deze categorie is om als springplank te dienen voor nieuwe coureurs, want de gemiddelde leeftijd van deze discipline ligt erg hoog met mensen als Carlos [Sainz], Stéphane [Peterhansel] en ook Nasser", aldus Fortin over de gedachte achter het programma. "Het is dus ideaal om nieuwe kennis te brengen naar de T3-categorie, want het is een goedkopere optie om mee te doen aan het FIA wereldkampioenschap en de Dakar."

Met medewerking van Sergio Lillo