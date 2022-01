Sanders snelste in proloog van Dakar Rally 2022

Etappe 1A, zoals de organisatie het omschrijft, was vooral bedoeld om de startvolgorde voor de eerste lange etappe te bepalen. Daniel Sanders klokte de snelste tijd in de eerste meters van 2022. De Australiër was een fractie rapper dan Honda-coureur Pablo Quintanilla en mag vanavond bij aankomst in het bivak als eerste zijn startplek kiezen bij de eerste vijftien. Quintanilla bleef op zijn beurt Ross Branch voor. De man uit Botswana eindigde op bijna twee minuten. In werkelijkheid was de achterstand kleiner, maar om tactische spelletjes te voorkomen worden de verschillen vermenigvuldigd. Daarmee stonden er drie merken in de top drie aan het eind van de proloog.

Uittredend winnaar Kevin Benavides was om 9.43 uur lokale tijd de laatste die aan de proef begon. Hij klokte de vierde tijd, nipt voor zijn teamgenoot Matthias Walkner uit Oostenrijk. Adrien van Beveren werd zesde voor Sam Sunderland van het GasGas-fabrieksteam. Toby Price kwam als achtste aan de finish voor Joan Barreda. Andrew Short van Yamaha maakte de top-tien compleet. De top-vijftien mag tijdens de briefing van vanavond een startplek kiezen, waarbij de eerste startplek het minst gewild is.

Bij de motoren heeft Nederland drie ijzers in het vuur. Naast de ervaren Mirjam Pol twee debutanten: Wiljan van Wikselaar en Bram van der Wouden. Van Wikselaar was van het drietal de snelste op een keurige 27ste plaats, ondanks een kleine valpartij. “Ik was vanochtend eerst heel nerveus, maar ik ben blij dat we nu de eerste 19 kilometer gehad hebben”, vertelde Van Wikselaar. “De motor voelt goed. Ik had een klein momentje waardoor ik viel, eigenlijk kwam dat ook nog door een andere coureur. Daar moet je ook op letten, dus dat was mijn eigen schuld. Ik heb er nu echt zin in en ben blij dat de eerste meters gemaakt zijn.”

De motorrijders zijn na de proloog begonnen aan een verbinding van ruim 600 kilometer naar Ha’il. Daar is zondag de start en finish van etappe 1B, de eerste echte etappe van de Dakar Rally.