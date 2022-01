Al-Attiyah schiet Rebellion te hulp na brand tijdens shakedown

Rebellion-president Alexandre Pesci zou in Saudi-Arabië voor de derde keer gaan deelnemen aan de Dakar Rally, totdat afgelopen woensdag het noodlot toesloeg. Tijdens een shakedown vatte de DXX buggy vlam, waarna deze volledig uitbrandde. Pesci leek daarmee de eerste uitvaller van de rally te gaan worden nog voordat deze gestart was, maar teamgenoot Romain Dumas schoot zijn teambaas te hulp. De winnaar van de 24 uur van Le Mans besloot zijn buggy met startnummer 215 af te staan aan Pesci, waardoor de Zwitser samen met navigator Stephan Khuni toch nog aan de start kon verschijnen van de 44ste Dakar Rally.

Ondanks het afstaan van zijn eigen auto kan ook Dumas gewoon deelnemen aan de legendarische woestijnrally. Drievoudig Dakar-winnaar Nasser Al-Attiyah had namelijk lucht gekregen van de actie van Dumas en besloot de Fransman de helpende hand toe te reiken. De Qatarees bood Dumas de Toyota Hilux aan waarmee hij begin december nog de Ha’il Rally had gewonnen en daarmee de FIA Cross-Country Rallies World Cup had veiliggesteld. Die auto stond in buurland Qatar stof te verzamelen, omdat het fabrieksteam van Toyota voor de Dakar Rally vier volledig nieuwe Hiluxen heeft geprepareerd.

"Wat Nasser heeft gedaan is ongelofelijk"

“Na het probleem met onze auto, de #251, besloot ik mijn eigen buggy af te staan aan Alexandre omdat hij de rally vorig jaar niet uit heeft kunnen rijden”, vertelt Dumas. “Het was voor hem heel belangrijk om weer te racen en te proberen om de finish te halen. Uiteindelijk is Rebellion het merk waar ik voor race, dus besloot ik mijn eigen auto af te staan.”

“Ik had besloten om zelf niet te rijden. Donderdagochtend zat ik met Nasser Al-Attiyah aan het ontbijt en hij vertelde me dat hij een auto had staan die hij voor zijn eigen museum heeft gekocht. Deze auto stond 11 uur rijden verderop [in Doha] dus we hebben gedurende de dag besloten om iemand die kant op te sturen en de auto hiernaartoe te brengen.”

Op het laatste moment kan Dumas daardoor toch nog deelnemen aan de Dakar Rally. Niet zoals gepland in een DRX buggy, maar In een Toyota Hilux: “Wat Nasser en zijn team hebben gedaan is echt ongelofelijk. We proberen de auto nu zoveel mogelijk te prepareren. We plakken er wat stickers op en passen mijn zitpositie aan, ik heb nog nooit met deze auto gereden. Het team van Toyota helpt ons een beetje omdat ik niks van deze auto af weet. We proberen hen niet te veel onder de voeten te lopen, maar we proberen wel nog wat advies te krijgen.”

Rebellion heeft de exacte oorzaak van de brand tijdens de shakedown nog niet weten te achterhalen. Het team vermoedt echter dat een schokbreker voor een olielek heeft gezorgd, waarna de hitte afkomstig van de motor voor vlammen heeft gezorgd. De automatische brandblusser werkte vervolgens naar behoren, maar het bleek niet genoeg om de vlammen gedoofd te krijgen. Pesci en navigator Khuni bleven bij het incident ongedeerd.