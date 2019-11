WTCR Macau: Kansen voor Catsburg, poles voor Muller en Huff

In de eerste sessie in de nauwe straten van de gokstad kwam Muller tot een 2.28.661 en bleef daarmee Norbert Michelisz nipt voor. Die tijd was goed voor een nieuw TCR-ronderecord. Andy Priaulx volgde als derde, ten koste van Kevin Ceccon en Yann Ehrlacher. Nicky Catsburg was op de twaalfde positie de beste Nederlander. Niels Langeveld start de eerste race als 23e, drie plaatsen voor Tom Coronel.

Uitslag eerste kwalificatie WTCR Macau:

In de tweede kwalificatie claimde Huff zijn eerste pole van het seizoen door het verse ronderecord nog iets verder aan te scherpen. In de eerste sessie kwam hij door een probleem met de demper niet verder dan de zevende stek maar later op de dag bleek hij ongenaakbaar. Priaulx zette de goede vorm voort met de tweede tijd. Jean-Karl Vernay volgde als derde, voor de sterk rijdende Catsburg op de vierde stek. Ook Johan Kristoffersson mocht deelnemen aan de shoot-out maar daarin raakte de Zweed de muur en start daardoor als vijfde.

Kampioenschapleider Esteban Guerrieri kon niet imponeren en noteerde de dertiende en tiende tijd in de twee sessies. Dat levert hem wel de pole-position voor de reversed grid race op.

Uitslag tweede kwalificatie WTCR Macau: