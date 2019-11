Rossi looft Lorenzo: "Eén van mijn sterkste tegenstanders ooit"

Lorenzo maakte voorafgaand aan de Grand Prix van Valencia plots zijn afscheid wereldkundig. De race op het Circuit Ricardo Tormo zal zodoende het laatste kunstje van de drievoudig MotoGP-kampioen worden. Alle MotoGP-titels behaalde de Spanjaard in dienst van Yamaha, het merk waar hij Rossi ook zeven seizoenen als teamgenoot meemaakte. "Hij is absoluut één van de belangrijkste MotoGP-coureurs uit het moderne tijdperk. Ik denk dat we [met hem] een belangrijk deel van onze sport verliezen, hij heeft veel indruk op mij gemaakt met zijn snelheid en concentratie", is Rossi lovend tegenover onder meer Motorsport.com.

"Wij zijn natuurlijk lange tijd teamgenoten geweest en ik kan daardoor gerust zeggen dat hij één van mijn sterkste tegenstanders is geweest. We hebben samen prachtige races afgewerkt, races die ik me ook blijf herinneren. In dat opzicht is het jammer dat hij nu stopt", vervolgt Rossi zijn loftuitingen. "Sinds hij in de MotoGP kwam, in 2008, is hij eigenlijk altijd sterk geweest. Hij presteert al zeker tien jaar op een hoog niveau."

Voor teamgenoot Marc Marquez kwam de aankondiging van Lorenzo eveneens als een verrassing. "Zelfs als teamgenoot zag ik dit niet aankomen. Ook door zijn aanpak in de pitbox, die was nog precies hetzelfde en even gedreven als op zijn eerste werkdag voor Honda", looft de kersverse wereldkampioen Lorenzo om zijn arbeidsethos. "Ik heb hem in de vrachtwagen nog gefeliciteerd, met zijn carrière maar ook met de wijze waarop hij dit besluit heeft genomen. Hij is een ware kampioen. Op het moment dat hij aanvoelt niet meer top te kunnen zijn, besluit hij te stoppen. Hij heeft een sterk karakter, zowel op als naast de baan. Ik wens hem het allerbeste voor de toekomst."

Lorenzo had alsnog kunnen slagen bij Honda

Honda-collega Cal Crutchlow spreekt op zijn beurt van het verlies van een icoon. "Mijn eerste gedachte was dat het een trieste dag voor onze sport is geweest", verkondigt de spraakzame Brit tegenover Motorsport.com. "Hij is een groot kampioen en een ultieme professional, in zijn hoogtedagen was hij soms een klasse apart ten opzichte van al zijn concurrenten. Zijn karakter is misschien iets anders dan dat van andere rijders, maar die constatering doet helemaal niets af aan zijn prestaties op de baan. Hij heeft meer bereikt dan de meeste mensen in deze paddock."

Vele volgers vinden het triest dat Lorenzo zijn carrière in mineur moet afsluiten. Bij Honda kreeg Lorenzo de boel simpelweg niet op de rit, al was dat volgens Crutchlow slechts een kwestie van tijd geweest. Hij voorzag een uitkomst vergelijkbaar met Lorenzo's opleving bij Ducati. "Ik denk dat het vroeg of laat alsnog wel goed was gekomen bij Honda, ik weet alleen niet wanneer. Maar goed: hij weet als geen ander hoe hij met een motor moet rijden."

Met medewerking van Lewis Duncan