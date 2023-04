WSBK tijden: Het programma voor het WK Superbikes Assen 2023

Motorsportfans kunnen dit weekend hun hart weer ophalen op het TT Circuit Assen. Het WK Superbikes is wederom te gast op het razendsnelle Nederlandse circuit. Vele tienduizenden liefhebbers reizen dit weekend af naar Assen voor het driedaagse spektakel. Veel aandacht zal uitgaan naar de Nederlandse WSBK-rijder Michael van der Mark. De BMW-coureur werd in 2022 geplaagd door zware blessures. Dit jaar kan hij weer meestrijden in de competitieve klasse, al liep hij bij een crash tijdens de vorige race in Indonesië een dubbele vingerbreuk op. BMW kon in de eerste twee evenementen van het jaar echter weinig indruk maken. Momenteel staat de Nederlander met zestien punten op de vijftiende plaats in het kampioenschap. Toch heeft hij in het verleden bewezen in zijn thuisrace altijd sterker voor de dag te komen. Zien we Van der Mark dit weekend terug op het podium?

Tijdschema WSBK Assen 2023

Het WK Superbikes staat garant voor spektakel. Op beide weekenddagen staat een race op het programma, met op zaterdag de kwalificatie en op zondag de korte Superpole-race. De hoofdraces staan op beide dagen om 14.00 uur op het programma. De vrijdag staat in het teken van trainen met twee sessies voor het WK Superbikes. Op zaterdagochtend wordt nog eenmaal getraind voordat aan het einde van de ochtend de Superpole-kwalificatie verreden wordt.

Naast het WK Superbikes is er meer dan voldoende actie te zien voor de toeschouwers. Ook de WorldSSP300 en WorldSSP rijden een volledig programma met meerdere races. Ook de R3 bLU cRU Cup komt in actie.

Vrijdag 21 april 2023

Klasse Sessie Begintijd Eindtijd Northern Talent Cup Eerste vrije training 09.00u 09.30u WorldSSP300 Eerste vrije training 09.45u 10.15u WorldSBK Eerste vrije training 10.30u 11.15u WorldSSP Eerste vrije training 11.25u 12.10u R3 bLU cRU European Cup Vrije training 12.25u 12.55u Northern Talent Cup Tweede vrije training 13.35u 14.05u WorldSSP300 Tweede vrije training 14.15u 14.45u WorldSBK Tweede vrije training 15.00u 15.45u WorldSSP Tweede vrije training 16.00u 16.45u R3 bLU cRU European Cup Superpole 17.00u 17.30u Northern Talent Cup Kwalificatie 17.45u 18.15u

Zaterdag 22 april 2023

Klasse Sessie Begintijd Eindtijd WorldSBK Derde vrije training 09.00u 09.30u WorldSSP300 Superpole 09.45u 10.05u WorldSSP Superpole 10.25u 10.45u WorldSBK Superpole 11.10u 11.25u R3 bLU cRU European Cup Race 1 11.45u 10 ronden WorldSSP300 Race 1 12.40u 14 ronden WorldSBK Race 1 14.00u 21 ronden WorldSSP Race 1 15.15u 18 ronden R3 bLU cRU European Cup Race 2 16.15u 10 ronden Northern Talent Cup Race 1 17.15u 15 ronden

Zondag 23 april 2023

Klasse Sessie Begintijd Eindtijd WorldSBK Warm-up 09.00u 09.15u WorldSSP Warm-up 09.25u 09.40u WorldSSP300 Warm-up 09.50u 10.05u WorldSBK Superpole-race 11.00u 10 ronden WorldSSP Race 2 12.30u 18 ronden WorldSBK Race 2 14.00u 21 ronden WorldSSP300 Race 2 15.15u 14 ronden Northern Talent Cup Race 2 16.15u 15 ronden