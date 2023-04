Het WK Superbikes rijdt komend weekend in Assen. De race op het TT Circuit is voor Michael van der Mark een thuiswedstrijd. De Nederlander is gelukkig net op tijd hersteld om op de Cathedral of Speed in actie te komen. In Indonesië kwam de BMW-coureur namelijk vervelend ten val, waardoor hij twee vingers brak. De pauze van iets meer dan een maand was daarom welkom. "Ik ben blij dat ik weer kan racen. Het was een aardig lange break na Indonesië, maar die kwam wel goed uit in verband met het herstel van mijn vingers. Dit kost tijd. Het is nog niet helemaal geheeld, maar het vormt geen probleem tijdens het rijden", zegt hij over zijn blessure.

Van der Mark doet al heel wat jaren mee in het WK Superbikes en haalde in Assen al meerdere keren het podium. Afgelopen jaar kreeg hij kort voor het weekend op de Drentse hei groen licht om mee te doen. Een maand voor het treffen in Nederland brak hij zijn voet bij een ritje op de mountainbike. Dit keer voelt hij zich ondanks een andere blessure een stuk beter. "Het is geweldig om weer te gaan racen, helemaal voor de Nederlandse fans in Assen. Ik ben een stuk fitter dan vorig jaar, dus kijk er erg naar uit. Het weer lijkt mooi te worden, dus ik kan niet wachten om rap te gaan voor eigen publiek."

Marc Bongers, motorsport director, zegt dat BMW ondanks de lange pauze keihard heeft doorgewerkt aan de BMW M 1000 RR. "In Mandalika zagen we een stijgende lijn, maar door uiteenlopende redenen konden we deze niet omzetten in goede resultaten", zegt de chef. "Tijdens de break hebben we een aantal updates geëvalueerd. Ons doel is om in Assen het gat naar de koplopers weer te verkleinen en zo de basis te leggen voor een sterk Europees seizoen. Assen heeft overigens iets speciaals. Je hebt de geschiedenis, de sfeer en gepassioneerde fans. Er is nog enige twijfel over wat voor weer we mogen verwachten, maar we moeten ons op alles voorbereiden."